NASTAVAK DIJALOGA U BRISELU: Predsednik Vučić će se danas sresti i sa Kutrijem

Danas u Briselu nastavak dijaloga na najvišem nivou U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine, na najvišem nivou, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić će se, najpre, sastati sa šefom evropske diplomatije Žozepom Boreljom i specijalnim predstavnikom EU za dijalog Miroslavom Lajčakom, a zatim bi, kako je planirano, trebalo da usledi zajednički sastanak sa premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem.

Predsednik Srbije juče se sastao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, a posle tog susreta napomenuo je da će današmko razgovori biti teški, jer nema saglasni sa Prištinom gotovo ni po jednom pitanju, ali da će Srbija drži međunarodnog javnog prava, povelje UN, Rezolucije UN i Briselskog sporazuma, svega što je potpisano.

On je istakao i da je u razgovorima Beograda i Prištine potreban racionalan pristup i kompromisno, a ne rešenje po nečijim željama kojima bi se Srbija ucenjivala ili joj se izdao nalog kako da se ponaša.

"Oni kažu "mi čekamo uzajamno priznanje, a ako se to ne desi biće kriva Srbija". To ne funkcioniše tako. Moramo da razgovaramo, da vidimo koje bi bilo pravo kompromisno rešenje. Mi smo spremni za to", rekao je Vučić u Briselu na zajedničkoj konferenciji za medije sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom.

I pre odlaska u Brisel Vučić je jasno poručio da sve što je dogovoreno mora biti sprovedeno,sa naglaskom na formiranje Zajednice srpskih opština.

Tokom jučerašnjeg dana Vučić je odvojeno razgovarao sa Lajčakom, kao i sa specijalnim predstavnikom SAD za Zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i na tim sastancima ponovio da Srbija insistira na punom sprovođenju potpisanih i prihvaćenih sporazuma iz Brisela, jer je Beograd sve svoje obaveze u potpunosti ispunio.

Sa Stoltenbergom je juče razgovarao i Aljbin Kurti, koji je novinarima rekao da Priština neće odustati od primene odluke o preregistraciji vozila sa srpskim tablicama, navodeći da oni ispunjavaju svoje zakonske obaveze, kao i da se kako tvrdi, Beograd sa tim saglasio još 2018. godine.

Najavljujući razgovor u Briselu Evropska spoljnopolitička služba (EEAS) navela je da je cilj sastanka iznalaženje puta za napredak u dijalogu i postizanje sveobuhvatnog rešenja za normalizaciju odnosa.

Na dnevnom redu danasnjih razgovora biće i aktuelna pitanja, a cilj EU je da, kažu, se smanje trenutne tenzije na terenu. Nastavak dijaloga usledio je dve sedmice nakon tenzija na KiM, izazvanih odlukom Prištine o preregistraciji vozila i ličnim kartama, čije je sprovođenje, posle intervencije SAD i EU, odloženo do 1. septembra.

Sa predsednikom u dijalogu u Briselu učestvuje i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković.