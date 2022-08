SITUACIJA JE DOŠLA DO USIJANJA! Srbija spremna da odgovori na bilo koju Kurtijevu provokaciju i zaštiti svoj narod

Srbija je apsolutno sposobna da odgovori na bilo koju provokaciju Aljbina Kurtija, saglasni su stučnjaci koji ističu da je on najmanji problem i da se uvek ostlanja na mentore sa zapada.

Goran Radosavljević Guri, bivši general srpske policije i jedan od prvih komandira Žandrmerije smatra da je Aljbin Kurti najmanji problem.

- On radi kako mu mentori kažu - Amerikanci i zapad. Niko ne može da me ubedi da za 10 godina ne može da se formira Zajednica srpskih opština i da njegovi mentori sa zapada ne mogu to da mu narede. Oni to rade prećutno, oni mu kažu nemoj to da uradiš, a mi ćemo malo da te kritikujemo. Situacija je došla do usijanja. Nama nisu problem kosovski Albanci, mi imamo dovoljno vojnih i policijskih snaga da tu njihovu nazovi vojsku "očistimo". Njih je 1998. godine gurnuo kao topovsko meso. Problem su NATO i KFOR i protiv njih ne možemo da zaratimo - naveo je Radosvljević gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

Kako je naglasio, državno rukovodstvo je jasno stavilo do znanja javnosti da će država znati da zaštiti Srbe na KiM.

- Ne znamo na koji način razmišljaju da to urade, ali na verujemo u našu državu kao što smo uvek verovali - istakao je Radosavljević.

Radosavljević je naveo da Kurti ne može da se pouzda u takozvanu kosovsku vojsku, već u zapadne snage koje su sada dole.

Ilija Todorov, bivši komandant 63. padobranske brigade i specijalne brigade Vojske Srbije je rekao da nema sumnje da je Srbija sposobna da odgovori ukoliko dođe do provokacija.

- Jedan kontinuitet od 1999. godine postoji i sadašnja Vojska Srbije i ceo bezbednosni sistem su pripremljeni tako da mogu reagovati u bilo kojoj situaciji - istakao je Todorov.

Kako je naglasio, važno je da do toga ne sme doći dok se ne iscrpe sve druge opcije

- Što se tiče pripremljenosti, osposobljeno i opremljenosti nema dileme, a Aljbin Kurti je ekstremista. On ide isključivo ka jednom cilju - da provocira i izazove sukob. On zna da su nama prioritet mir i stabilnost Nije on šarlatan, ali vrlo dobro prati matricu koju drugi diktiraju - naveo je Todorov.

Prema njegovim rečima, ono što zabrinjava su teroristi koji su se osposobljavali na stranim ratištima, a sada su na prostoru KiM.