VUČIĆ PORUČIO: Posao NATO je da obezbedite mir za Srbe i DA OVA BANDA VIŠE NE PRELAZI IBAR!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas tokom obraćanja javnosti prokomentarisao i ulogu snaga NATO na Kosovu i Metohiji u vezi sa trenutnim napetostima u na severu južne srpske pokrajine...

- Specijalne jedinice kosovske jedinice su upale mnogo puta. Svaki od tih puta imali ste obavezu da tražite dozvolu četvorice gradonačelnika sa severa KiM, a to nikada niste tražili. To je posao NATO, ja ih molim da ga obavljaju. Njihov posao je da obezbede mir Srbima na KiM. Nije vaš posao da rušite imovinu sprskog stanovništva, već da obezbedite da ova banda ne prelazi Ibar. Za vas su barikade problem, a ne kriminalne i ilegalne odluke. A da je to tako potvrđuje i Stoltenberg u svom intervjuu.

Srbi nisu blesavi i znaju šta je NATO, i već su stradali od NATO i ne pada im na pamet da se to ponovo događa. Želim da vas obavestim da je pojačana svaka vrsta obaveštajne aktivnosti na severu KiM, da je naš tim od Lajčaka tražio da se krene u sprovođenje ZSO. Želimo da vas obavestimo da smo na vreme obavestili lica koje su na spisku za likvidaciju prištinskog režima koje su i pojedine spoljne službe odobrile, a pojedine strane službe odobrile ćutanjem ili klimanjem glavom.