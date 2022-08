ODLUKE PRIŠTINE USMERENE NA PROTERIVANJE SRBA SA KIM! Drecun: KFOR svestan da je situacija 'zapaljiva', snage preventivno raspoređene

Narodni poslanik Milovan Drecun smatra da je KFOR rasporedio svoje jedinice kako ne bi bio zatečen u slučaju eventualnih sukoba, imajući u vidu da je situacija "zapaljiva" i da je sa obe strane velika napetost.

Drecun je podsetio da je KFOR poslednja instanca na KiM koja deluje u slučaju eventualnih nemira i sukoba.

- Znači, posle kosovske policijske službe i Euleksa on je zadužen da to spreči i obezbedi sigurno okruženje za sve koji žive na KiM. Međutim, problem je u tumačenju sigurnog okruženja. Ko ugrožava sigurno okruženje na severu KiM? Kada gledate izjave Kvinte vidite da su za njih barikade nasilje i da one ugrožavaju sigurno okruženje, a ne specijalne banditske formacije Prištine koje dolaze na sever i otvaraju vatru na nenaoružane ljude koji na miran, demokratski način brane svoje pravo i stavljaju do znanja Prištini da ne žele da prihvate te pogubne, jednostrane odluke - rekao je Drecun za Pink.

On je dodao da su te odluke usmerene na čišćenje Kosova od Srba - korak po korak.

Ljudi nemaju sigurnost svoje imovine, nemaju sigurnost da planiraju budućnost, nemaju sigurnost u kretanju, nema ekonomske perspektive. Sve vam oduzima ta vlast koja traži da je poštujete - rekao je Drecun.

- Mislim da je KFOR dobro razumeo koliko je situacija zapljiva i koliko je velika napetost - dodaje Drecun, koji smatra da se KFOR rasporedio preventivno da ne bi bio zatečen i kako bi mogao da spreči eventualne sukobe.

Istoričar Predrag Marković navodi da Priština glumi da joj je stalo do poboljšanja situacije.

- Albanci malo po malo otežavaju život Srbima na KiM do te mere da pokušavaju da ga učine nepodnošljivim. Posebno u poslednje vreme. Najstrašnije je što se u ovoj turi eskalacije pokazala relativna nemoć Amerike. Mi smo mislili da je Aljbin Kurti izvršilac naloga, ali se sada vidi da su američki zvaničnici nezadovoljni tim fanatikom - istakao je Marković.

On je dodao da Albanci nemaju šta da izgube.

- Jedini način da skupe političke poene je da podižu taj nacionalizam. Oni su u jednoj vrlo udobnoj poziciji da mogu potpuno neodgovorno da se ponašaju, dok se Beograd ponaša odgovorno i drži se obaveza, zakona, dogovor - rekao je Marković koji se nada će Brisel i Vašington sagledati ko je tu zaista jedini mogući garant stabilnosti.

- Ovo je veliki test za ozbiljnost Evropske unije - dodao je Marković.