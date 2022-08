'ČINJENICA DA I DALJE PREGOVARAMO, POKAZUJE DA MOŽEMO DA SE NADAMO NEKOM POMAKU!' Stanković: Velike sile i Srbija imaju zajednički cilj - da ne dođe do eskalacije sukoba na KiM!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, obratio se sinoć, 15 minuta posle ponoći, nakon dugih pregovora sa predstavnicima EU i SAD za dijalog Beograda i Prištine i Zapadni Balkan. Predsednik je tim povodom poručio da se razgovori nastavljaju, i da se nada, da će u narednim danima, doći do nekog kompromisnog rešenja.

- Petnaest minuta je posle ponoći i upravo smo ispratili naše goste gospodina Eskobara, Lajčaka, Hila i Žiofrea. Nastavićemo razgovore i verujem da ćemo moći da u danima koji su pred nama, makar za jedan mali deo, da postignemo neko kompromisno rešenje, pošto je jasno da oko tablica i oko nekih većih pitanja do takvog rešenja ne može da dođe u opšte. Naravno i ovo što se nadam, ništa nije sigurno i potrebno je mnogo garantija i mnogo još rada. Ali u danima koji su pred nama radićemo i dalje vredno, da pokušamo da obezbedimo i sačuvamo mir za naš narod, a da istovremeno osiguramo budućnost za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji - poručio je predsednik Srbije na svom Instagram profilu buducnostsrbijeav.

Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ističe da činjenica, da još uvek razgovaramo i pregovaramo sa Prištinom, pokazuje da možemo da se nadamo nekom pomaku. Ne u nekoj velikoj meri, ali u važnoj za Srbiju, da.

Stanković napominje da velike sile koje imaju uticaj na Kosovu takođe, kao i Srbija, streme ka miru i stabilnosti na tom prostoru, jer eskalacija bilo kakvih sukoba nikome ne ide na ruku.

- Mi znamo da se kosovske snage naoružavaju opremom za razbijanje demonstracija... Međutim, mislim da uprkos svemu tome, i strane sile žele da to prođe bez bezbednosnih rizika, jer oni mogu da ekslairaju u velike sukobe, a to nikome nije u interesu. Mislim da je razlika koncepcijska kada je u pitanju pronalaženje rešenja, gledajući nas i njih, ali je suština da se u jednom slažemo, a to je da očuvamo mir i stabilnost - rekao je Stanković.

Izvršni direktor Centra za odgovorne medije Marko Matić dodaje da postoji čitav spisak onoga što dobijamo ako se reši problem sa tablicama, međutim, Priština će uvek tražiti način da dokaže svoju "državnost".

- Oni žele da Srbe politički neutrališu, jer su svesni da ne mogu da proteraju Srbe sa ptostora KiM - priča Matić.

Nepovoljna okolnost, dešavanja u Ukrajini, ima drugi stranu medalje, a to je da Zapadne sile teže ka miru u regionu, u čemu se slažemo, dodao je Matić, navodeći da tome svedoče poseta Eskobara i Lajčaka.

- Čuvanje mira i stabilnosti je ključna u ovom trenutku - podvukao je Matić.

Autor: