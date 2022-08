VUČIĆ PORUČIO IZ OSEČINE: Nikada se više neće ponoviti Oluja, niti Bljesak, niti će se naš narod na traktorima terati! (FOTO+VIDEO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje svečanom otvaranju Sajma šljiva u Osečini.

Predsednik je potom, nakon obraćanja građanima, imao priliku da prošeta pored štandova, gde je sa brojnim građanima razgovarao o svim problemima, kao i rešenjima koja može da ponudi.

Kolika je cena šljiva sad? - interesobvao se predsednik, nakon čega je dobio i teglu suvih šljiva.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Dragi narode, predsednici opština, ima jedna crkva u srbiji gde 6 šljiva raste u smeru Kosova, i kažu da će se te šljive ispraviti kada budemo slobodni - počeo je predsednik obraćanje, istakavši da je Srbija zemlja šljiva.

- Ja sam srećan što sam danas ponovo ovde, i pre pet godina kada sam bio, bio sam zadovoljan što sam video dovre domaćine koji će da rade u interesu naše otadžbine. I pošto sam pvde, ne da biste slušali lepe reči, da bi vas podsećao na lepe stihove napih pesnika... Ja sam ovde da vam kažem da nam sledi teška borba za život našeg naroda na KiM, ali i borba sa nedaćama uzrokovanim svetskim sukobom - rekao je Vučić, dodajući da je za nas najvažnije da uvek uradimo sve za našu otadžbinu.

- Moramo da se ponašamo odgovorno i ozbiljno. Prošli put kada sma bio bilo je njih 10 ili 12 koji su mi dobacfiali, misleći nda će da me prekinu, ali oni su o sebi govorili. Ovoga puta, mogli su da pronađu jednog - dodao je Vučić.

Vučić ističe da Srbija ne treba da ide grlom u jagode, već da mora da čuva svoju decu i da čuva svoj mir koliko god može.

- Predstoji nam teška borba za opstanak našeg naroda na KiM, predstoji nam borba sa svim nedaćama prouzrokovanim ratom u Ukrajini i za nas je najvažnije da uvek možemo da uradimo sve za našu otadžbinu. Danas smo jedina zemlja u Evropi koja na slobodan način donosi odluke kako da vodi svoju zemlju napred. Moramo da se ponašamo odgovorno i ozbiljno. Ne mislim da treba da idemo grlom u jagode i da se sukobljavamo sa svima, moramo da čuvamo decu. Moja politika je da čuvamo mir koliko god možemo, da čuvamo našu decu. Koliko ljudi bi Osečina danas imala da nismo imali ratove, koliko bi danas šljiva više imali, takvu politiku ću da vodim, za takvu politiku sam dobio poverenje naroda - rekao je predsednik Vučić i dodao:

- Vodićemo pametnu politiku ali dovoljno snažnu da čuvamo zemlju, ali i onima koji nasrću na naš narod da kažemo da se neće ponoviti Oluja, Bljesak, neće biti proterivanja našeg naroda na traktorima ili bilo čemu drugome - naglasio je predsednik.

Teška zima

On je rekao da ćemo se suočiti sa velikim problemima tokom zime, i da nema zemlje u Evropi koja može da izdrži velike troškove.

- Imaćemo problema ove zime, trudimo se i pokušavamo da izdržimo, da ne osetite ništa. Zato je važno da čuvajuči novac državi, da imamo novca za povećanje penzija, povećanje plata, da mogu ljudi inflaciju da nadoknade, da imaju više, to su stvari koje znače život. Neće biti lako. Sve zemlje su napravile planove za restrikciju, Srbija još nije jer se nadamo da ćemo da nabavimo novac i da se izvučemo iz te situacije, da imamo svetla u svakoj kući - istakao je predsednik.

Vučić ističe da smo ove godine veći izvoz ostvarili u Rusiju, nego prethodnih godina kada nije bilo rata.

- Srbija se nada da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljno novca, da ćemo uspeti da se iščupamo. zato što ćemo da se borimo da zagrejemo svaku kuću, da imamo svetla u svakoj kući, i da pomognemo svako domaćinstvo. malinari su imali dobru cenu, šljivaqri nisu zadovoljni, a rakijaši se raduju pravljenju rakije. Nikada nisu svi potpuno zadovoljni, ali ćemo se truditi - rekao je Vučić.

Kako je Vučić dodao, interesovanje za srpsku šljivu raste iz godine u godinu, međutim, usled vremenskih neprilika, najpopularnijih vrsta, imamo manje.

- Moraćemo i mi da se potrudimo da dodatno osnažimo naše kapacitete, i da pomognemo sve što je moguće. Do Valjeva sledeće godine stiže brza saobraćajnica, de fakto to je auto-put. Ja nisam mogao sve da ispunim, ne svojom krivicom. Zbog drugih, onih koji su klimali glavom. Ali sada ću se direktno baviti tim stvarima - kazao je on.

Vučić navodi da će se prečišćivači vode srediti, i da je to nešto ime će se Srbija baviti u narednih godinu dana, ističući da će samim tim, i dolazak investitora doći u Valjevo, ali i Osečinu. Kako dodaje, organizovaće se i subvencije, za radnike koji će izraziti želju da rade.

Predsednik je tokom posete Osečini imao priliku da promeša pekmez koji vredni meštani pripremaju u čast otvaranja sajma, nakon čega je pošao na binu gde je najpre imao priliku da čuje himnu Srbije.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

12:53 - Veliki broj građana se okupio kako bi dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na otvaranju Sajama šljiva.

Sve spremno za otvaranje sajma u Osečini je sve spremno za otvaranje Sajma šljiva, na kom će se predstaviti proizvođači srpskog "plavog zlata".

O SAJMU ŠLJIVA U OSEČINI

Podsetimo, sajam je zamišljen kao definicaja jednog prostora u zapadnoj Srbiji i predstavlja ključni događaj koncepta koji je među ljudima u ovom kraju prepoznat kao osnovni kvalitet koga bi trebalo stalno negovati, kvalitativno unapređivati, stručno isticati i ekonomski što bolje plasirati.

Najvažniji cilj manifestacije je da povrati važnost šljivi – podgorskoj i srpskoj najrasprostranjenijoj voćarskoj kulturi, zatim da doprinese unapređenju šljivarstva na ovom području, kao i da kroz brojne sajamske sadržaje afirmiše i sve druge resurse i potencijale kojima opština Osečina raspolaže ne samo u ovoj već i u drugim oblastima.

Autor: