VUČIĆ POVODOM SITUACIJE NA KiM: Skeptik sam, ne vidim napredak! Naše je da damo sve od sebe, da se trudimo da ponudimo kompromisna rešenja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete Osečini, govorio o najbitnijim i najvažnijim dešavanjima u zemlji, među kojima je i pitanje Kosova. Kako je naveo, o svemu će se i u nastavku govoriti, ali da nije optimističan kada je u pitanju postizanje nekog dogovora sa Prištinom.

SRBIJA SE PONAŠA ODGOVORNO I RACIONALNO

Vučić je, govoreći o dešavanjima na KiM, istakao da Srbija na svaki način pokušava da se ponaša odgovorno i racionalno, čuvajući svoje nacionalne interese, mir i stabilnost.

- Mnogi u Srbiji vole da se prave naivni, i najlakše im je da krivicu prebacuju na druge. Mene su posrednici pozvali povodom poštovanja sporazuma iz 2011. godine, iako su ga drugi potpisali. Borko Stefanović, i Boris Tadić su tada bili u Vladi. O tablicama i ZSO smo pričali sinoć, a o tome će da se priča tek. Neće moći nigde da se krene bez ZSO! - naveo je Vučić.

Vučić je potom, dodao da niko ne može da zaustavlja Srbina sa KiM, samo zato što ima srpska dokumenta.

- Mi tražimo da on ima pravo sa srpskim dokumentima da se kreće. Mi ne tražimo ništa za sebe, već za naš narod na Kosovu i Metohiji. A oko KM tablica ne možemo ni da pregovaramo, tu sasvim sigurno neće biti nikakvog pomaka. To su suštinske stvari i to Srbi neće da prihvate, i ja nemam mandat da to prihvatim. Oni mogu da prihvate kompromis po pitanju dokumenata, ali onda ostaju tablice, ostaje ZSO - dodaje Vučić.

Predsednik je rekao da je izvesno da neće biti nikakvog pomaka, izuzev po pitanju dokumenata.

- Samo da prihvate da Srbi mogu sa dokumentima iz centralne Srbije prelaze administrativnu liniju. Ja ne mislim i da Kosovska policija van direktorata Sever ima bilo šta da traži na severu Kosova, ali više o svemu tome ću pričati sutra - ističe Vučić.

Predsednik je potom istakao da se danas nastavljaju razgovori povodom dešavanja na KiM.

NEĆEMO UVODITI SANKCIJE RUSIJI

Odgovarajući na pitanje novinarke televizije N1 Vučić kaže da se bori, i da je to njegov posao. On se osvrnuo i na opasku, da mu je jedna žena koja je stajala među okupljeni,a povikala da je izdajnik, dodajući da je dobro što je danas samo jedna, a prošle godine je bilo 10 ljudi koji su negodovali njegov dolazak.

- Govorili ste da ću prvi dan posle izbora da uvedem sankcije Rusiji, a ja sam prvi čovek koji je primio orden Aleksandra Nevskog, a to je pre mene primio samo Nikola Pašić... I da mi ljudi kakvi ste vi govore šta treba da radim i ostalo... Ja se osećam dobro, nemam sa tim problem. Posebno sam srećan zbog nivoa demokratije. Uvek će, među ljudima koji će da vas pozdrave biti neko ko neće. Ovo je slobodna Srbija, neka govori ko šta hoće - dodao je Vučić.

Vučić je dodao da neće da optužuje nijednog srpskog političara, i da su mnogi ostavljali svoja ognjišta zbog lakšeg života.

- Ovo o čemu pregovaram i zbog čega se borim, pa ja danas branim Borka Stefanovića, zato što je to interes Srbije, iako mi nije lako da ga branim. Svaku zapetu tumačim onako kako Srbiji odgovara. Ne mislim da bog zna kako koga krivim, ja sam tu da štitim interese našeg naroda i svoje države - rekao je on.

JEDNA MALA ŽELJA IZAZVALA JE HISTERIJU HRVATSKE

Kako je dodao Vučić, jedna mala želja da se položi cvet na Jasenovački cvet izazvala je histeriju od strane Hrvatske, navodeći da nikada nije izgovorio nijednu grubu reč.

- To je toliko glupo i besmisleno, mi možemo 20 optužnica da podignemo... samo me pustite da položim cvet - rekao je predsednik.

Predsednik je rekao i da su počeli napadi na Miloša Vučevića čim je pomenuto njegovo ime kao mogućeg mandatara.

- Sve vreme postoji samo jedna meta. Oni hoće da okončaju sve, pa da pljačkaju i kradu kao što su to radili. Oni nemaju nikakve politike. Apsolutno nikakve - kazao je predsednik.

Vučić ističe i da je Linglong jedan od najvećih investitora u našoj zemlji, i potom govorio o napadima na tog investitora.

- Ja sam saznao da kompanija iz Svilajnca, zbog čega je država optuživana, nije imala ni aneks ugovora, zbog čega su se bunili. I za to je kriva država, zbog dogovora dve privatne firme. Razumete li o čemu se radi. Svaki dan slušam kako je kriva država, i kriv sam zato što se zapekao pekmez malopre, zato što sam ga ja mešao - ističe on.

PRVI SEPTEMBAR ĆE BITI NORMALAN DAN

Predsednik je rekao i da će 1. septembar biti normalan dan, sem kuknjave za teškim rančevima i skupim udžbenicima, govoreći o tom datumu kao mogućem početku primene mera koje zahteva Aljbin Kurti.

- Ne mislim da bilo šta može da se dogodi. To je pitanje vremena. Ta preregistracija koju oni planiraju traje 2 meseca. Za dokumenta može i 1. septembra ako oni ne prihvate da Srbi sa svojim srpskim dokumentima ne mogu da ulaze svojoj kući na Kosovo i Metohiju. Skeptik sam i ne vidim šansu, ali naše je da se borimo. Video sam i sinoć koliko je to teško i tvrdo, ali mi nemamo kud. Sutra ujutru ću se obratiti ljudima, i objasniti šta nas čeka na jesen - zaključio je predsednik, i pozvao prisutne da probaju pekmez.

