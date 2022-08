Hvala vam što volite i čuvate našu Srbiju! Vučić podelio snimak i oduševio narod pratioce na Instagramu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas svečanom otvaranju Sajma šljiva u Osečini, nakon čega se obratio javnosti i svim prisutnima, a snimak je podelio na svom Instagram nalogu.

– Ja sam srećan što sam danas ponovo ovde i pre pet godina kada sam bio, bio sam zadovoljan što sam video dobre domaćine i da se uverim da će uvek da rade ne samo u korist svoje porodice nego i u najboljem interesu naše jedine i najlepše otadžbine Srbije. Sve što možemo moramo da učinimo da pomognemo i Osečini i Valjevu i Kraljevu i Kragujevcu, Prokuplju i Blacu, opštinama koje imaju najviše šljive u Srbiji. Do Valjeva do jeseni sledeće godine stiže brza saobraćajnica, ići ćemo na prečistače za otpadne vode i izgradnju u Osečini i kanalizaciju u Peckoj i to je ono što nas čeka u narednih godinu i po dana dve da konačno možemo da se hvalimo. Hvala vama dragi prijatelji na veličanstvenom dočeku. Hvala što volite šljivu i posebno što volite i čuvate našu Srbiju – istaklao je predsednik.