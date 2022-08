PREDSEDNIK SRBIJE SAOPŠTIO: Ana Brnabić je novi MANDATAR u Vladi Srbije!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je mandatar za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić.

– U skladu sa ustavom Republike Srbije, na osnovu člana 112 Zakona o predsednikU Republike. Doneo sam odluku o predlogu kandidata za predsednika Vlade Republike Srbije. Odluka je bila komplikovana i složena. Sva tri kandidata za predsednika Vlade biće izuzetno važna. Predlažem Narodnoj Skupštini Republike Srbije Anu Brnabić za predsednika Vlade – rekao je Vučić.

On je dodao da Ana Brnabić neće biti ceo mandat predsednica Vlade, i da će 2024. godine doći do rekompozicije nove vlade.

- Ivica Dačić će takođe imati važnu funkciju, imaće i funkciju koordinatora službi bezbednosti. Siniša Mali, u kog imam ogromno poverenje, biće jedan od potpredsednika Vlade, po onome što sam mogao da zaključim na sastanku Predsedništva stranke. Ovo je naš dogovor, kod nas nema trzavica i svađa, mi smo za ovo vreme postali i prijatelji, i dobro znamo šta radimo i kako da sačuvamo stabilnost države u ovom trenutku. Mislim da će Miloš uneti dodatnu dozu stabilnosti i odgovornosti, i pripremiti se u nekom budućem periodu za važne dužnosti, kao i Siniša što se priprema - kazao je Vučić.

Predsednik je dodao da ima ogromno poverenje u Anu Brnabić, dodajući da je ona do sada uradila mnogo za Srbiju. Kako je maveo, ponosan je jer ima takvog saradnika.

- Jedan od narodnih poslanika je rekao da je problem da izaberemo Anu zato što je satanizovana. I upravo zato sam i odlučio da je izaberemo. Ona radi za ovu zemlju izuzetno mnogo, u stanju je da sedi sa poljoprivrednicima po 17 sati, i ne mora da se slika sa kućnim ljubimcima tri puta dnevno da bi je ljudi voleli. Ponosan sam što imam takvog saradnika. Sposobna i obrazovana žena, marljiva, i pre svega lojalnu Srbiji - kazao je on.

PREDSTOJI NAM TEŽAK PERIOD

Vučić dodaje da nam predstoji težak period, i upozorava na opasnost od krajnje desnice koja bi mogla da razori zemlju, kao i od krajnje levice i liberala koji bi uništili sve što je nacionalno u Srbiji.

- Biće novih ljudi, koji će da donesu novu krv, spremnih da rade i grizu za svoju zemlju. I da pokušamo da ovu tešku jesen i zimu preživimo. Objasniću zašto... Želim da kažem ljudima da mi nismo planirali nikakve restrikcije, ali hoću da ukažem ljudima na jedan ozbiljan problem, i da svi to razumeju - kazao je on.

Predsednik ističe da neće da laže bilo koga, niti da priča gluposti, i govori da je sve u redu, i još jednom ponovio da želi da svi shvate šta se dešava.

- Nećemo da vam pričamo gluposti i govorimo da će sve biti u redu. Neću da pričam o Ukrajini i nafti, i mazutu. Sve to ćemo da ostavimo po strani, to će rešiti država. Ali pogledajte sledeću stvar. Mi godišnje trošimo 3.2 milijarde kubnih metara gasa. Toliko trošimo godišnje. To je uvek nešto više industrija, nešto malo manje su domaćinstva. Od te 3.2 milijarde mi od Rusa nabavljamo 2 milijarde, po ceni prosečnoj od 400 dolara po 1000 kubnih metara gasa - rekao je predsednik, i dodao:

Mi 63 odsto naših potreba platimo 800 miliona evra. To je fantastična cena. Ali šta sa dodatnih 1.2 milijarde. Mi smo kupovali po nižim cenama gas i stavljali u Mađarsku, i spasili smo državu bankrota. Ove 1.2 nas čekaju 4.8 milijardi evra. Ceo srpski budžet je 13.5 milijardi evra. To znači bankrot. Sreća pa smo nabavljali gas ranije, kao da smo znali - rekao je Vučić.

Kako je dodao, Srbija danas troši mnogo više energije nego ranije.

- Radi nam Bor i Železara. Ljudi troše mnogo više struje. Građanin plaća 41 evro po megavat satu. Proizvodna cena struje kod nas, a pokazaću vam koliko je, negde oko 57 evra po megavat satu. Nas skuplje košta ono što proizvodimo nego što dajemo građanima. Nama fali 20 gigavat sati, i uvek nam je falilo. Uvek smo morali da uvozimo. Na dan kada nam fali 20 gigavat sati, mi to moramo da kupimo. Cena struje je do skoro bila 100 evra na tržištu. Kada kupujemo po 100 evra mi krvarimo dnevno 2 miliona evra. A cena je sada u Srbiji 700 evra. Mi onda dnevno gubimo 20 miliona evra. Sada bismo davali 600 miliona evra mesečno - istakao je predsednik.

EVROPI SLEDI KATASTROFA

- U ponedeljak ćemo znati koliko mazuta moramo da obezbedimo, sa našim kineskim partnerima smo obezbedili najmanje milion tona, indonežanskog uglja. Da bismo mogli da pokrijemo više i da naše TE mogu da rade sve vreme. Ali mi 40 godina nismo napravili nijedan novi objekat, Kostolac B3 će biti gotov tek sledeće godine. To ljudi moraju da znaju, i potrebno nam je veliko razumevanje. Mi ćemo uskoro napraviti plan, nova Vlada će napraviti plan, da oni koji uštede struju u odnosu na isti mesec prethodne godine, imaće drastične popuste na cenu električne energije. Ne planiramo da idemo sa isključenjima, dramatično manje će plaćati, daćemo im dodatni popust - rekao je on.

- Računajte bukvalno na pakao ove jeseni i zimi. Već je krenula nervoza, mnogo veća nego što sam očekivao - dodaje on.

ČEKA NAS SESIJA OTVORENOG BALKANA

Vučić je rekao da su pred nama važni dani po pitanju Kosova i Metohije, i da nas čeka velika sesija Otvorenog Balkana.

- Biće to fantastična manifestacija, promocija Srbije i Beograda, i Skoplja i Tirane. Našeg zajedništva i zajedničkog pristupa budućnosti. U skladu sa svim tim mi nikada nismo bežali od otvorenosti prema ljudima drugih nacija. Ali naši razgovori sa kosovskim Albancima su bili teški, naši razgovori sa posrednicima su bili izuzetno teški. Kratko da poručim, nema govora o međusobnom priznanju, neću o tome ni da pričam i nemojte da trošite pare na avionske karte - kazao je Vučić, pa dodao:

- Kurti je ubeđen da će govorom na srpskom ubediti Srbe da odustanu, zato što žele da im pokažu da Kosovska Mitrovica nije Srbija. Mi smo Albancima rekli dve stvari, što se tiče dokumenata. Možemo da ih izdajemo i vama i nama, ali nama je važno da Srbi sa KiM mogu da se kreću i ulaze i izlaze sa teritorije KiM. Mi smo spremni da prihvatimo njihova dokumenta, ali da izdamo jedan opšti "disklejmer" koji bi istakli na administrativni prelazima, čime bi prihvatili njihova dokumenta. U tom "disklejmeru" piše: "Omogućavanje ličnih karata od strane Prištine se vrši samo iz praktičnih razloga, radi omogućavanja slobode kretanja, i ne može se tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, niti prejudicira suverenitet." Mi za to tražimo garantije od EU, tražimo da svaki Srbin sa severa KiM može da uđe na teritoriju KiM, i da mogu da izađu kad hoće. Ako nam to potvrde, mi smo jedan manji problem rešili - navodi Vučić.

Važno je da reagujemo mirno i stabilno, i važno je da mi ne budemo proglašeni krivim za propast pregovora, i zato moramo biti ozbiljni i posvećeni dijalogu, dodaje Vučić.

Vučić kaže da je u dogovoru sa većinom članova Vlade doneta odluka da se otkaže Parada Ponosa.

- To govorim ne zato što sam srećan, nego zato što ne možemo u ovom trenutku, kada imamo krizu na KiM, za koju se plašim da će se produbiti, mi nemamo kud da se pomerimo. Nećemo odustati od KM tablica. Nećemo da prihvatimo ni ovo oko dokumenata, osim ako ne prihvate naš predlog.

