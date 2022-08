VUČIĆ O EKONOMSKOM RAZVOJU SRBIJE: Naš priliv direktnih investicija je desetostruko veći! Ja uvek samo gledam rezultate, a brojke ne lažu!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se naciji povodom izbora mandatara za sastav nove Vlade Srbije.

Na pitanje da li će Siniša Mali ostati ministar finansija, pored toga što će biti potpredsednik Vlade, Vučić je rekao da malo ko u Evropi ima dobrog ministra finansija kao što ima Srbija.

Mandatar je taj koji odlučuje, ja sam taj koji glasa za ili protiv, rekao je Vučić govoreći o ministru finansija i izboru preostalih ministara nove Vlade.

Na pitanje novinarke N1 na osnovu kog člana Ustava će doći do rekompozicije Vlade 2024. godine, Vučić je rekao da se to ne radi na osnovu Ustava, nego dogovora.

- Vi tokom mandata možete da menjate ministra. A možete i da idete na izbore. Tada imamo lokalne izbore, širom Srbije, moguće je da se ide na izbore, a moguće je i da se ne ide. Ali sam razgovarao sa Anom, koliko može da izdrži, ona ima i porodicu, pomagaće uvek, ali je ovo period koliko je realno da vodi Vladu. Mi se Ustava držimo veoma striktno - odgovorio je predsednik.

Vučić je novinarki N1 dao kopiju Ustava Srbije, i odgovorio je da mu ne pada na pamet da menja Ustav kako bi ostao predsednik, i da za pet-šest godina neće biti predsednik niti će biti na vlasti.

- Da ražalostim vas sa N1, znam da vi mene najviše podržavate i da ste mi ogromna podrška. Imamo mi još Ustava - rekao je Vučić.

Govoreći o ekonomskom razvoju Srbije, i zemalja regiona, Vučić kaže da je Hrvatska uvek bila ispred nas, kako u vreme Jugoslavije, tako i u vreme kada smo bili pod Turcima.

- Ono što je interesantno je jedan podatak... Ja ne mogu da nadoknadim 200 godina, za sedam ili 10 godina - rekao je Vučić.

Predsednik je govoreći o BDP rekao da smo zaključno sa sledećom godinom mi gotovo udvostručili naš BDP, dok ga Hrvati nisu povećali ni za 50 odsto.

- Oni će i dalje biti bogatiji, ali će se smanjivati. Danas oni imaju 1100 evra prosečnu platu, a mi danas imamo 635. To više nije tri prema jedan. Polako se približavamo. Oni su uspešna zemlja, i nema tu neke filozofije. Ali da li će Srbija uspešno da raste? Hoće. Da li će neko zaustaviti Srbiju? Neće. Nažalost mi nemamo turizam da zarađujemo milijarde. Ali imamo fabrike i investicije. Želim im uspeh - ističe on.

Vučić kaže da bismo mi mogli da podižemo optužnice protiv njihovih najviših funkcionera.

- Bolje je da mi lepo razgovaramo, i da lepo i mirno tražimo samo jednu stvar. Da lepo mirno položimo cvet na Jasenovački cvet. Nisam ni mogao da pomislim da će to izazvati toliko histeriju. A onda i da će nastupiti takva reakcija zato što gonimo ubice dece, nedvosmislene ubice - kazao je predsednik.

Vučić je rekao i da je u BiH plata bila viša nego u Srbiji 2014. godine, dok su danas plate u Srbiji 110 evra veće u odnosu na BiH.

- Naš priliv direktnih investicija je desetostruko veći. To su rezultati. Ja uvek samo gledam rezultate, a brojke ne lažu. Kao na utakmici Srbije i Grčke. Rezultat je jasan. A što se njih tiče, neka gledaju svoju brigu, mi ćemo svoju. A vidim i da imaju struje i gasa na pretek, pa dajte i nama kad imate. Ali da ne prejudiciramo stvari, čitaćemo rezultat sa semafora - ističe Vučić.

Predsednik je potom pročitao napade iz opozicionih medija, gde su gotovo u istom danu napadali državu zato što planira restrikcije, i zašto se ne sprema za iste, dodajući da na to možemo samo da se nasmejemo.

- Mi ćemo narod da pitamo. Pošto je ovo ludilo što se tiče cena. Bacamo sve ovo što smo skupili ovih godina. I ako Rusi budu ovako polako i sporo vodili rat, i ovi drugi takođe, i to traje još godinu i nešto dana, sledeće godine nema ko da preživi u Evropi. Ovu zimu još nekako, a sledeće godine piši propalo. Sačuvaj Bože, u avgustu cena 4000 dolara. Užas. Ali, narod u Srbiji da zna, srećom mi smo na vreme počeli da se spremamo, pa ćemo neke katastrofalne posledice da izbegnemo. Meni je majka govorila "prvo skoči pa reci hop". Da sačekamo mi mart, pa da vidimo ko je kako prošao - dodao je predsednik.

Na pitanje novinarke Pinka, kako je došlo do odluke ko će biti mandatar, predsednik je istakao da je sa svim kandidatima veliki prijatelj i da ima puno poverenje u njih. Vučić je kazao da je sa svima razgovarao, kako bi doneli najbolju odluku za budućnost Srbije.

- Žao mi je što u čaršijskim pričama niko nije pogodio. Javila mu frizerka, a ona me je videla na četvrtom spratu zgrade na Dorćolu, pa su znali da će biti Dačić.... Pa da Siniša Mali piše ekspoze. Tako nam ide sve u Srbiji. Napadaće homoseksualci manastiri i bogoslovije. To su sve gluposti. I još nisam čuo kako je to Anin pradeda ili deda ustaša, ili kako je brat otac njenog deteta. Kako su njeni deda i otac bili ustaše, ili bar kažite izvinite. Da mi ne čitate "Tabloid" ili ove druge portale baljezgarije i neistine. Gadim se i ime da im pomenem. Tako vam je i sa ovim tabloidima: "Vučić uvodi restrikcije". Pa ne uvodimo - kazao je potom predsednik.

Autor: