'NASTAVAK ZASTRAŠIVANJA SRBA NA KiM' Sagovornici Pinka o napadu na staricu (84) iz Severne Mitrovice: Monstruozno! U PITANJU JE SMIŠLJEN ZLOČIN!

Božana R. (84) iz Severne Mitrovice oporavlja se na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Severnoj Mitrovici, nakon što su je brutalno pretukla dvojica maskiranih napadača koji su pokušali da je opljačkaju. U okviru Novog vikend jutra, sagovornici voditeljke Jovane Jeremić, govorili su o ovom događaju, ocenivši ga monstruoznim.

- Ovaj koji mi je tražio pare pričao je na srpskom, a oni su među sobom komunicirali na albanskom. Jedan drugog su pitali da li su našli nešto. Ponavljala sam da nemam novca i da sam ovlastila unuku da podiže novac u banci kako bi popravljala kuću - ispričala je Božana.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar kaže da se u ovom slučaju prelamaju dva motiva. Koristoljublje kao prvi, a kao drugi jeste etničko-politički element.

- Oni su se obratili prvo na srpskom, a onda su govorili na albanskom, između sebe. Vi shvatate da su to prerušeni albanci, koji nose zlu poruku a to je da nama nema budućnosti. I to se događa u danu kada je napravljen sporazum oko ličnih karti - rekao je Stanković.

Videćemo koliko kosovske bezbednosne snage funkcionišu, i da li će uhapsiti dvojicu napadača, rekao je on.

Duško Vukajlović, glavni i odgovorni urednik "Objektiva" istakao je da je monstruozno ono što se dogodilo, dodajući da zasigurno iza svega stoji politički karakter sa ciljem zastrašivanja Srba.

- Imali smo i slučaj Đorđa Martinovića... Ove stvari uvek pokušavaju da se zataškaju. Hvala Bogu da se ovo nije završilo nekim gorim ishodom - priča Vukajlović.

