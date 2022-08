'KURTI ŽELI SUKOBE' Vučić: Mi ćemo se boriti i čuvati stranu našem narodu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otkrivanju skulpture Radovana Belog Markovića na Kneževom Polju.

On ističe i da Kurtijeve današnje reči predstavljaju novu pretnju Srbiji, i da to pokazuje da je bio u pravu.

- Aljbin Kurti je danas rekao da on očekuje da do oktobra meseca više neće biti nevažećih tablica na Kosovu. To znači da on želi sukobe i nastavak problema. Oni imaju sporazum o slobodi kretanja koji se tiče tablica, ali je to drugačije. Mi ćemo se boriti i čuvati stranu našem narodu. Ja sam vam rekao, i kada rešimo jednu stvar, onda dolazi druga, treća, četvrta. Naše je da čuvamo našu poziciju - ističe predsednik.

