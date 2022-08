STOLTENBERG SE OGLASIO O DOGOVORU BEOGRADA I PRIŠTINE: Ohrabrujem da se reše preostale nesuglasice, NATO i KFOR motre

Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozdravio je dogovor između Beograda i Prištine o dokumentima.

"Pozdravljam dogovor pod okriljem Evropske unije o slobodi kretanja između (tzv.) Kosova i Srbije. Ohrabrujem Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija da reše preostale nesuglasice kroz politički dijalog. NATO i KFOR će nastaviti da motre situaciju", naveo je Stoltenberg na Tviteru.

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



