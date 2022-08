NESTOROVIĆ ZA PINK: Za Kurtija ne postoje 'CRVENE LINIJE' Sada je pravo vreme kada Brisel i Vašington moraju da deluju!

Postignuti dogovor o dokumentima je dobar za nas, to je usmeni dogovor, mislim da smo uspeli nesto da ispravimo, imate disklejmer na kojem piše da to nije priznanje, izborili smo da dokumenti Srbije važe na KiM, našli smo najbolje tumačenje a to je da Srbi na KiM imaju pravo na dokumenta Srbije, rekao je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić.