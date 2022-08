'SRBI NIKADA NEĆE BITI STRANCI NA SVOJOJ ZEMLJI!' PETKOVIĆ ZA PINK: Vučić je diplomatskom borbom sačuvao MIR na KiM!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je za televiziju Pink da naš narod na KiM sa olakšanjem gleda na dogovor koji je postignut pre dva dana. To je značajno i važno, jer ako neko dobro razume šta nas je čekalo od strane Kurtija, zna naš narod.

Diplomatskom i dobrom borbom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, sačuvao je mir, i sprečio sve pokušaje upada ROSU na Sever KiM, jer je upravo ta priča sa ulaznim i izlaznim dokumentima bio povod za konačni obračun, rekao je Petković.

- Sve smo uspeli da sprečimo, i što je najvžanije, uspeli smo da zadržimo lične karte koje izdaje Republika Srbija za Srbe koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, za Srbe u Goraždevcu, Zubinom Potoku, Gračanici, važe naša dokumenta, i moći će da ulaze i izlaze bez ikakvih dodatnih papira i dokumenata. Oni su, upravo na konto dokumenata želeli da uvedu vizni režim - priča Petković.

- Srbi nikada neće biti stranci na svojoj zemlji! - dodao je Petković, pa nastavio:

- Ovu priču prati i disklejmer, sa jasnim stavovima - rekao je.

Disklejmer, i obaveštenje i izjava, biće javno istaknuti, na svim mestima, i to je sastavni deo dogovora. To je ono što je dogovoreno, a mi smo rekli da, ong trenutka kada su stigle zvanične potvrde iz EU, dodaje direktor Kancelarije za KiM.

- Ovo je značajna i važna vest, ali da, uspeli smo da odložimo krizu na neko vreme, kako kaže i Vučić. Međutim, mirni smo što se tiče prvog septembra. Deca mogu normalno u školu, ljudi mogu da rade i normalno žive. Sledeći korak jesu tablice, i to mora da se reši. Znamo da je Kurti najavio promene za dva meseca, odnosno, rekao je da one treba da budu zamenjene na RKS. Mi to nećemo prihvatiti, već tražimo dogovor po istom principu kao i za lične karte - navodi Petković.

Priština je, godinu dana, pre istekla roka, ukinula KS tablice, podsetio je Petković.

IZJAVA VUKA JEREMIĆA

Govoreći o izjavi Vuka Jeremića, Petković ističe da nema ko juče nije, od ljudi koji su potpisali sporzaum iu 2011, uspeo da se ostrvi na dogovor, Srbe na KiM, i predsednika Srbije.

Стиди се @jeremic_vuk

Споразумом (2011) којим си признао косовске ИД, возачке дозволе и РKС таблице, Kурти (за ког кажеш да је интелектуалац) је хтео да укине српске ИД за Србе на KиМ. И то смо спречили. А како да спречимо одлуку МСП у Хагу због које те Kурти хвали на сав глас?! https://t.co/MWaX42Gc6L pic.twitter.com/VT7IKWpg2R — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 28. август 2022.

- On kaže da Srbi nisu ništa dobili... Pa prestanite da lažete. Znamo da su Kurti i Priština hteli da ukinu dokumenta, na osnovu dogovora iz 2011. godine. Oni su tada potpisali dogovor o slobodi kretanja, pod tačkom tri, gde će svaka strana potpisivati izlazno-ulazni dokument. Nema ništa da se krije, svi ovi sporazumi mogu da s epročitaju na sajtu Kancelarije za KiM. Jeremić, Đilas i Tadić su to uradili, oni ograničavaju i rok važenja statusno neutralnih KS tablica, i onda kada su sve to uradili, oni se javljaju... - rekao je Petković.

Glavna tema Kurtija, kada je pominjao četiri ili pet datuma, važnih za KiM, za njega je, i to stalno ponavlja, najvažniji onaj iz 2010. godine, jer je na Međunarodnoj areni, u okviru Međunarodnog prava, priznato nezavisno Kosovo.

- Na osnovu katastrofalnog pitanja, koje je naša strana postavila, je posle više od godinu ipo, dve, dana ta odluka doneta. Tog 26 jula, svake godine, oni u prvi plan stavljaju Jeremića, Tadića i ostale na naslovne strane, i taj dan se slavi - rekao je Petković, dodajući da su na taj način naši predstavnici želeli da što više ostanu na vlasti, ograđujući se od pitanja Kosova.

Kurti je sve vreme govorio kako Rusija preko Srbije želi da napadne vojne baze, a da Vučić, kao ''Mali Putin'', želi da napravi ratno stanje, a mi smo gde god da smo bili objašnjavali svima, mada svi znaju, da onaj koji hoće rat i poziva na sukobe, jeste on sam, i njegove militantne izjave. Nema mesta gde nije govorio o sukobima, a ovaj dogovor je pokazao da mi želimo mir i stabilnost, rekao je Petković za kraj.

