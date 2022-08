Vuk Jeremić je juče, na svom Tviter nalogu reagovao na objavu visokog predstavnika EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozepa Borelja, koji se zahvalio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zbog toga što mu očigledno smetaju pohvale evropskih zvaničnika upućene predsedniku Vučiću zbog preduzimljivosti da uvek radi u korist srpskog naroda.

– Jedina promena u odnosu na pređašnje stanje je to što će Srbija početi da priznaje dokumenta takozvanog “Kosova”, što do sada nije bio slučaj. Sve drugo je ostalo isto. Ono što smo dobili zauzvrat su pohvale za Vučića od strane zvaničnika EU. I zeleno svetlo da nastavi da gazi – naveo je Jeremić u objavi.

Član predsedništva SNS Vladimir Đukanović istakao je da je partija koju predvoji Vuk Jeremić takva da oni nisu smeli da idu po gradovima kako bi skupljali potpise. Što znači da, kako Đukanović kaže, nisu smeli da čuju mišljenje građana, koji bi ih sigurno pitali za Kosovo.

- Sećate se koliko je Jeremić hvalio Kurtija kada je došao na vlast, Vi ne možete da verujete da čovek koji je aminovao svaki skandalozan sporazum koje je potpisao Borko Stefanović, sada ima pravo da se javlja... - kaže Đukanović.

- Ova histerija koju su napravili je jedna jeftina politikanska demagogija. Mene bi bilo sramota da sam na njihovom mestu - navodi Đukanović.

Ono što je najvažnije kod ovog usmenog sporazuma, je da naši ljudi mogu da koriste srpska dokumenta, podvlači Đukanović.

- Važno je da se ljudima omogući da mogu da se kreću normalno. Sada neće biti tih papirića sa matičnim brojevima i ostalo, već će naši ljudi normalno da se kreće. Sa naše strane ide dobra volja, trudimo se da olakšamo našim ljudima - kaže on.

TABLICE NA KIM I DALJE OSTAJU PROBLEM

I dalje ostaje veliki problem to oko tablica, jer su Jeremić i Stefanović pristali na RKS tablice. Kurti je zapeo da dođe to te situacije, ali mi to nećemo dozvoliti, i borićemo se da do toga ne dođe, rekao je Đukanović.

VELIKI IZAZOVI PRED MANDATARKOM ANOM BRNABIĆ

- Buduća Vlada gospođe Brnabić će biti ratna vlada. Ratne mere će cela Evropa morati da sprovodi. Ako vam zemlje Zapadne Evrpe govore o restrikcijama, o gasu, o cenama koje skaču, ne postoji država koja može sa tim da se izbori, i zbog toga morate da sprovodite ratne mere kako biste spasili državu - dodao je Đukanović.

Govoreći o izboru nove vlade, Đukanović ističe da oni, koji su napravili probleme u svojim resorima, zasigurno neće biti u sastavu nove vlade Srbije.

- Ljudi koji budu u sastavu će 24 sata morati biti posvećeni državi, i neka dva puta razmisle da li su dostojni toga - kaže Đukanović.

