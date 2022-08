Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević reagovao je na napade na mandatarku Vlade Srbije, Anu Brnabić, a koji dolaze od strane pojedinih opozicionih političara.

-Ponovo smo svedoci podlih i podmuklih napada na mandatarku Anu Brnabić i Vladu Srbije, koji kontinuirano dolaze od strane pojedinih opozicionih političara, među kojima prednjači potpredsednica Đilasove SSP Marinika Tepić, bliska saradnica istih onih koji su vladali Srbijom do 2012. godine i doveli je do potpunog ekonomskog, privrednog i finansijskog kolapsa. Taktiku propale opozicije i njenih perjanica poput Tepićeve da dečiji nevešto skreću pažnju sa za njih neprijatnih pitanja, tako što ukazuju na nešto drugo, prozreli smo odavno kao jeftin pokušaj prikupljanja političkih poena. Ana je uspešno nastavila put koji je trasirao na mestu premijera Aleksandar Vučić. Sprovedene su teške ekonomske reforme koje su dovele do rešavanja ogromnog minusa u budžetu, omogućile finansijsku stabilnost zemlje, privlačenje stranih investicija, sa rezultatom rasta plata i penzija i poboljšanja standarda građana.. Važne reformske zakone koje smo doneli poboljšali su privredni ambijent u Srbiji. Dovođenjem strateških partnera u velike privredne sisteme koji su bili na ivici opstanka, udahnut je novi život čitavim oblastima čime je spasena egzistencija hiljada tamošnjih građana. Uprkos brojnim problemima, ostvareni su očigledno važni rezultati, u nekim domenima i zaista izuzetni. Posebna pažnja posvećena je saobraćajnoj infrastrukturi sa ciljem umerežavanja čitave Srbije brzim putevima i prugama. O tome, između ostalog, svedoče autoput Miloš Veliki, završetak koridora 10 do makedonske i bugarske granice, brza pruga Beograd Novi Sad… Uprkos tome što je sistematski satanizovana, Ana Brnabić na svojim plećima svakodnevno nosi ogroman teret i odgovornost , naročito sada kada se kao zemlja suočavamo sa ogromnim izazovima. Mi, njeni saradnici i saborci, bićemo tu da taj teret, zajedno sa predsednikom Republike Srbije i mandatarkom, podelimo.

Živela Srbija- stoji na Instagramu prvog čoveka Novog Sada.

