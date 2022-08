RAKIĆ ZA PINK: Ako Kurti bude nastavio da IZMIŠLJA PROBLEME, može se suočiti sa prevremenim izborima i rušenjem njegove pozicije!

Na Tviteru, Borelj je objavio da je Srbija pristala da ukine dokumenta za vlasnike ličnih karata iz Kosova, dok je Kosovo pristalo da ih ne uvodi za vlasnike ličnih karata iz Srbije On je istakao da je dogovor postignut uz posredovanje EU.

We have a deal.



Under the EU-facilitated Dialogue, Serbia agreed to abolish entry/exit documents for Kosovo ID holders and Kosovo agreed to not introduce them for Serbian ID holders.



(1/2)