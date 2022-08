VUČIĆ: Uskoro izlazimo sa merama za uštedu energije za građane! Mogu da me zovu i Putin i Bajden - EVROPRAJDA NEĆE BITI!

Nakon sastanka sa kubanskim šefom diplomatije, predsednik Vučić odgovarao je na pitanja novinara o svim aktuelnim temama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je ministru spoljnih poslova Kube Brunu Eduardu Rodrigesu Parilji Orden srpske zastave prvog stepena, za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijeteljskih odnosa Srbije i Kube.

Nakon ceremonije u Predsedništvu i obraćanja predsednika Srbije i kubanskog ministra, Vučić je odgovarao na pitanja novinara.

Predsednik je govorio o energetskoj situaciji i istakao da je leto teško, a da je pred nama teška jesen i najteža zima.

Juče je uvezeno nešto više od 4 gigavata električne energije, najavio je predsednik Srbije, odgovarajući na pitanja novinara.

- To ne može da izdrži niko, te cene. Leto je, tek sada su počeli da se podižu hidrometali. U svakom slučaju biće teško leto, još teža jesen i najteža zima. Borićemo se zajedno. Uskoro ćemo izaći sa merama za sve građane - najavio je Vučić.

Kuba je na strani međunarodnog prava Govoreći o nepriznavanju Kosova od strane Kube, Vučić navodi da je ono što je važno za Srbiju da dve zemlje imaju dobre odnse, dodajući da je ministar spoljnih poslova Kube izuzetno važan u svetu. Kuba je, kako kaže, na strani međunarodnog prava. Ona podržava integritet Srbije i KiM kao deo Srbije. - Možete da mislite kako je njima sada, zbog svega u svetu. Oni su na strani međunarodnog prava, i teško će se objektivizovati u međunarodnim odnosa. Srbija je kao i Kuba na strani međunarodnog prava, jer naša jedina politika može da bude povelja UN i poštovanje rezolucija koje postoje - navodi Vučić.

"Ne vidim mogućnost pomaka"

Vučić je, govoreći o usmenom dogovoru povodom dokumenata na KiM, kao i optimističnoj izjavi Žozepa Borelja, istakao da su evropski političari za razliku od njega optimisti.

- Ja ne vidim rešenje, oni će svakako prvog septe,bra oći sa tom svojom kampanjom. Kurti je na razgovorima rekao da se nada da će imati velikog uspeha kada je menjanje tablica u pitanju. To je proces koji će da traje. Mi smo suočeni sa tim modelom, i borićemo se - kaže Vučić.

Energetika, pritisci zbog sankcija, Evroprajd, ekstremizacija političke scene...

Vučić kaže da Srbija, pored svega što se dešava u Ukrajini, ima još jedan problem, a to je energetika, pod broj jedan.

- Nama je ugalj neophodan. pa sad, kako ćemo iz Indonežanskog andaluza da uzmemo još 50 kilograma, pa kako da prevezemo do Konstance... Dakle, da ne verujete, a pričam vam samo o jednom malom delu. ne pričam o svemu što se dešava. Kada vidite sve te probleme, pa napade jer ne uvodimo sankcije Rusiji, onda dolazi do ekstremizacije političke scene - rekao je Vučić.

Predsednik je potom podsetio da je ranije i protestovano jer nema prajda, a sada se drugi bune što je trebalo da ga bude.

- Normalni ljudi se nadaju da će sama država da se izbori sa njima. Jedni šetaju, teraju kontru drugima. I da ih, sve zajedno pitate šta je tu racionalno, niko ne zna da vam kaže. Imamo bezbroj problema, imamo KiM. I onda mi neko kaže da je isto... Tužna istina ako je to tako - dodao je Vučić.

Vučić je potom pomenuo da i stranci koji vode veliku kampanju nešto razumeli, međutim, domaći žele da izađu na ulicu d avide šta rade huligani, i da li će država da ih zaštiti.

- Odluke Vlade će biti poštovane. Ako je skup odložen, on je odložen. Danas u eri socijalnih mreža, sukoba velikih sila, uvek strada normalna Srbija. Na taj način, odričemo se napredka, ekonomskog modernizma, svega... - kaže Vučić.

Vučić dodaje da ovog trenutka normalna i zdrava Srbija jeste ugrožena sa svih strana, navodeći da neće biti tuča i sukoba, a da će svako ko bude pravio nered, biti krivično gonjen.

- Borba neće biti laka, jer svi oni zajedno se bore protiv nezavisnosti Srbije, svi političari u našoj zemlji bore se protiv svega našeg, i zato je neophodno da se formira blok pristojnosti koji će da se suprotstavi obe strane - kaže Vučić.

"Radimo sve što možemo, borim se za svoju zemlju"

Predsednik se potom dotakao i napada opozicije, ističući da je sporazum iz 2011. jedino što je pismeno napisano o dokumentima, a da je dogovor koji je sada napravljen, usmenog karaktera.

- Radimo sve što možemo, borim se za svoju zemlju. Gledao sam sve njih kako vode zemlju, podržavaju jedni druge... Srbija je imala 33 milijarde ukupan BDP a sada će imati 65 milijardi više. Sve ono što smo zidali decenijama ranije, uvećali smo dvostruko - kaže predsednik.

Kako je dodao, tema sastanka bila je neodržavanje parade, i slična pitanja njima tipična, ističući da je istom sastanku i sam trebao da prisustvuje, ali, kako je dodao, nije bio tu, već na otvaranju spomenika Belom Markoviću.

"Radite po principu - što više laži, neistina i što glasnije"

Kada je reč o saobraćajnoj nesreći koja se 2019. dogodila na naplatnoj rampi kod Doljevca, a posle koje je presuđeno vozaču Zorana Babića, bivšeg direktora "Koridora Srbije", dva minuta snimka sa naplatne rampe je još jedna laž koju su spominjali opozicioni političari, rekao je Vučić, odgovarajući na pitanje novinarke N1.

- Još jedna laž, glupost i besmislica. To što mislite da ćete vašom bezobzirnošću da me naterate da vam odgovorim na isti način, neću. Kampanja protiv mog brata se vodila tri godine, i onda kada se ustanovilo da je to laž, ide se na novu. Umesto da se govori o rezultatima, putevima, struji, uglju ili nečemu, pusti se neka laž... Moja porodica i ja smo bili narko narkomani - rekao je Vučić.

Govoreći o sastanku ministarke Brnabić i delegacije Zelenih, Vučić ističe da je održan u 15 sati popodne, i da nije bio tajan.

Predsednik je potom, ponovo govorio o Evroprajdu, i kako kaže na sve načine će se potruditi da tuča nasred ulica ne bude, i zato je rekacija onakva kakva je bila, odnosno Evroprajd je otkazan.

- Videli smo sada, kada ponestane argumenata, ostaju vika i dreka. Što više neistina, ponavljanja laži, i što glasnije! - kaže Vučić.

Vučić je dodao, da nema mogućnosti na svaju viku i dreku odgovara strpljivo, te je, iz tog razloga doneta odluka da prajda ne bude.

- Može da me zove Bajden, Putin, Zelenski, neće biti promene odluke. Država meri bezbroj puta, i kada seče, to je to - kaže Vučić.

"Bez obzira na sve, dosad smo vodili pametnu politiku"

Predsednik je istakao da je trenutna situacija na Kosovu i dalje ozbiljna, i da bi održavanje parade bio još jedan dodatni problem, na sve što se dešava.

- U ovom trenutku ne razmišljamo o promeni naše politike, i mislim da se pokazalo pametno kakvu smo politiku do danas vodili. Da vam kažem, neko bi rekao da bi bio petparački film, samo da mu ispričam kroz šta smo prošli u proteklih 6 meseci - dodao je Vučić.

Apel građanima da štede struju Predsednik je potom najavio važne sastanke povodom energije, koji su direktno vezani i za finansije. - Voleo bih da mogu gore da vas odvedem gore na sprat da vidite kako sam pogasio svetla. Ugasio bih i ovde, ali ne mogu, slika bi otišla u svet - rekao je Vučić.

Predsednik je potom, govoreći o Hrvatskoj, istakao da se ne može izvinjavati za njihove zločine koje su počinili na Petrovačkoj cesti.

- Ja se uvek pozovem na reči Vladike, koji je rekao da je Vučićevo raspeće dokaz da je radio dobro za svoj narod - priča Vučić.