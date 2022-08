Petković: Priština ne želi da rešava pitanje nestalih lica, već nas time ucenjuje

Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković optužio je danas vlasti u Prištini da "ne žele" rešavanje sudbine nestalih lica već da tim pitanjem "pokušavaju da ucenjuju i pritiskaju Beograd".

Reagujući na izjavu kosovske predsednice Vjose Osmani da su nestali na Kosovu "dokaz pokušaja srpskog genocidnog režima da istrebi Albance", Petković je ocenio da takvo istupanje "pokazuje da njima nije stalo ni do sudbine nestalih, ni do rešavanja ovog pitanja, već isključivo do napada na zvanični Beograd".

"U najmanju ruku su degutantni i neprimereni pokušaji politizacije ovog duboko humanog pitanja od strane Aljbina Kurtija i Vjose Osmani, kojima su obračun sa zvaničnim Beogradom i antisrpska agenda iznad svakog drugog motiva i cilja, a nestali tokom sukoba na Kosovu i Metohiji za njih su samo orudje za neuspelu političku propagandu", naveo je Petković a prenela Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Podsetio je da je Beograd do sada pretražio sve 23 lokacije, koliko je Priština zahtevala u okviru potrage za nestalim licima dok kako je rekao, vlasti u Prištini i dalje odbijaju da sa srpskim i međunarodnim ekspertskim timovima omoguće pretragu devet lokacija navodnih grobnica Srba.

"Zahtevali smo da se pretraže Košare, Lapušnik kod Glogovca, Dojnice kod Prizrena, Javor kod Suve Reke, Jugovo kod Istoka, Budisavci i Baljevac kod Kline, Livačko jezero kod Gnjilana i Meja kod Djakovice, ali do danas Priština to ne dozvoljava", naveo je Petković.

Dodao je da će Beograd "nastaviti da insistira" da se rasvetli sudbina svakog od 1.620 osoba koje se vode kao nestale tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.