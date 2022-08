VULIN ODGOVORIO PAHORU: Zbog srpskog sveta niko nije stradao, ali zbog slovenačkog samoopredeljenja jeste

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin poručio je slovenačkom predsedniku Pahoru da zbog "srpskog sveta" niko nije stradao, ali zbog slovenačkog samoopredeljenja jeste

„Srpski svet nije zvanično opredeljenje ni politika Srbije, ali jeste prirodna potreba Srba da budu jedinstveni i da, kao na primer Nemci, žive ujedinjeni. Zastupati tezu da su Slovenci imali pravo da napuste Jugoslaviju, a da Srbi nemaju pravo da odlučuju o sebi je licemerno koliko i neodbranjivo. Pahor ne vidi pretnju miru u pokušajima ukidanja Republike Srpske i menjanju Dejtonskog sporazuma, baš kao što ne vidi opasnost ni u komadanju Srbije, ali vidi problem u ideji srpskog sveta. Zbog ideje srpskog sveta nije stradao nijedan čovek, ali zbog ideje o pravu Slovenaca na samoopredeljenje do otcepljenja, počeo je građanski rat u SFRJ u kom su stradale desetine hiljada ljudi. Pre nego Pahor nastavi da govori Srbiji šta i kako da radi, neka najpre vrati staž, prava i imovinu Srbima koji su do građanskog rata živeli ili još uvek žive u Sloveniji, a njegova država ih je učinila pravno nevidljivim", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, komentarišući navode predsednika Slovenije Boruta Pahora u kojima je istakao da Srbija mora da odustane od ideje srpskog sveta kao svoje zvanične politike, te da je to jedan od uslova za Srbiju za jasnu EU perspektivu - zaključio je Vulin.