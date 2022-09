Otvoren međunarodni sajam 'Vinska vizija Otvorenog Balkana'! Vučić: SVE OVO ŠTO VIDITE NAPRAVILI SMO MI! Postali smo centar VINSKOG SVETA! (FOTO)

Prvi međunarodni sajam vina "Vinska vizija Otvorenog Balkana", pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan, otvorili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i premijer Severne Makedonije Dimitri Kovačevski.

Vučić je pozdravio sve okupljene i poručio da je danas za nas veliki i poseban dan.

- Ovo smo uradili zajedno, ovo smo napravili zajedno, i pošto poznajem pomalo i Dritana i Edija i Anu, veći sam vinopija od njih, i malo gde u Evropi je to tako napravljeno i urađeno kao ovom prilikom ovde u Beogradu. Imamo čime da se ponosimo - rekao je Vučić.

Kako kaže, zaista je srećan i dodaje da ovo nije mala stvar.

- Pozivam građane Beograda i cele Srbije da dođu na Sajam i da probaju najbolja vina i iz regiona i iz sveta. Danas je Beograd, odnosno Otvoreni Balkan svetska prestonica vina. Pozdravljamo sve goste. Dobro nam došli! - rekao je Vučić.

Kako kaže, i danas možemo da vidimo koliko je Otvoreni Balkan dobra i važna inicijativa.

- Nadam se da će proizvođači i iz drugih zemalja da nam se pridruže ubuduće - rekao je Vučić.

Dodaje da će se danas pridružiti ministri spoljnih poslova Turske i Mađarske, što pokazuje interes i drugih zemalja za ovu inicijativu.

- Moram da kažem, za ljude koji vide kako ovo izgleda, da su stotine ljudi uložili trud i energiju da ovo sve izgleda baš ovako kako izgleda. Nikada ovako uređen sajam nije bio kao što izgleda danas - rekao je Vučić.

Predsednik se zahvalio svim ljudima koji su se, kako kaže, borili i trudili da sve veličanstveno izgleda.

Vučić je rekao da ne može da se pobedi nešto što je dobro i što je prirodno. Dodaje da naše interese ne može niko da zaustavi.

- Otvoreni Balkan nije doneo nikome ništa loše, a našim narodima donosi samo dobro. Zato ćemo da radimo još jače i više i Otvoreni Balkan da učinimo još privlačnijim - rekao je Vučić.

Premijer Albanije Edi Rama, rekao je da je naš izbor veoma jednostavan, kako da ostanemo na ovom mestu i prostoru, a da svi budemo zajedno u istom evropskom susedstvu, čineći to susedstvo mirnijim i ugodnijim.

- Ovaj sajam je na visokom evropskom nivou, pokazalo se da je mnogo bolje da svi budemo zajedno, da zbližavamo ljude i da se zbližavamo sa ljudima - rekao je Rama.

Kako kaže, smatra da se daje prilika vinarima da se razmene iskustva i da vinari i van ovog regiona budu viđeni na istom mestu u ovako velikom broju.

- Biće potrebno dosta vremena da se sve to obiđe - rekao je Rama.

Rama se zahvalio svima koji su dali svoj doprinos ovom događaju.

Predsednik Vlade Severne Makedonije, Dimitri Kočevski, poželeo je i svoje ime dobrodošlicu svim okupljenima.

- Srećan sam što smo danas ovde da u praksi vidimo kako funkcioniše ova inicijativa. Mnogi pitaju da li je ovo politička inicijativa, dok mi tvrdimo da je privredna, što smo danas i potvrdili - rekao je Kočevski.

Kako kaže, ovaj sajam je prilika da se postavi nova dimanika u regionalnim odnosima.

- Ovoliki broj izlagača je moguć samo ako radimo zajedno - rekao je Kočevski, dodao je da je ovo prvi sajam ovog tipa i da se nada da će on da pruži nove mogućnosti.

Kako kaže, Severna Makedonije je drugi po veličini izvoznik u regionu.

Nakon obraćanja, Vučić, Rama i Kočevski, krenuli su u obilazak sajma, prilikom kog su razgovarali sa proizvođačima i izlagačima.

Obilazivši štandove i upoznajući razne vinarije koje su predstavljale svoje proizvode, Vučić i njegovi gosti imali su priliku da probaju i vina Novaka Đokovića, kao i vina iz vinarije u kojoj radi predsednikov sin Danilo Vučić.

- Probali smo danas razna vina, najbolja od najboljih! Nazdravili smo slozi, zajedništvu, sadašnjim i budućim projektima, budućnosti Balkana, bogatog i otvorenog za sve!

A pozdravio sam se i sa našim šampionom, našim @djokernole, najboljim na svetu!

Nazdravlje! - napisao je Vučić na svom instagram nalogu.

- Ja sam ponosan na činjenicu da smo danas svi zajedno. Da smo nasmejani. Ovo smo mi napravili ljudi. Bio sam na svim raznim sajmovima, a naš sajam, kako izgleda, koga smo doveli, to su najveći Vinari Slovenije, Italje, Crne Gore, i mnogih drugih zemalja. To smo mi uspeli, mi zajedno. To smo mi napravili, napravili smo centar vinskog sveta. Do juče su mi govorila braća iz Crne Gore da nemaju vina, a sada su došli sa fantastičnim vinom u Beograd. Na ponos ljudi iz Crne Gore! - rekao je Vučić.

'Vinska vizija Otvorenog Balkana'

Na sajmu učestvuje skoro 400 izlagača i prizvođača vina iz više od 20 zemalja. Najviše njih će biti iz zemalja regiona, pre svega Srbije, Severne Makedonije, Albanije, ali i iz celog sveta, Južne i Severne Amerike i centralne Evrope.

Samo iz Srbije, Severne Makedonije i Albanije učestvovaće više od 230 izlagača. Učestvuju i izlagači iz Crne Gore, BiH, Hrvatske, Slovenije, Italije, Francuske, Argentine i Čilea. Vina će ocenjivati 25 međunarodnih sudija, od kojih pet sa oznakom "master of vine", što sajmu daje posebnu težinu i svrstava ga u red najprestižnijih u svetu.

Vinska vizija OB će na Beogradskom sajmu okupiti najbolje proizvođače vina u regionu i promovisati Balkan kao sve traženiju vinsku i turističku destinaciju.

To je konkretan korak u ostvarenju cilja inicijative Otvorenog Balkana - zajedničkog tržišta koje podrazumeva slobodan protok ljudi, robe, kapitala i usluga, poručuju organizatori.

