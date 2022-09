Jevtić: Poseta premijerke Srbije od velike važnosti za Srbe i južno i severno od Ibra

Predsednik opštine Štrpce Dalibor Jevtić izjavio je da je poseta premijerke Srbije Ane Brnabić od velike važnosti za Srbe na Kosovu i Metohiji, i južno i severno od Ibra, dodajući da će predsednica Vlade Srbije saslušati potrebe građana od Leposavića do Raniluga.

Jevtić je dodao da će danas imati priliku da sa predsednicom Vlade razgovara o životu i potrebama Srba ne samo u Štrpcu, već i generalno južno od Ibra.

On je istakao da poseta Brnabić dolazi u trenutku kada je život Srba na Kosovu i Metohiji težak i pod stalnim tenzijama, ali isto tako, u trenutku kada je angažovanošću predsednika Srbije Aleksandra Vučića sprečena eskalacija tenzija posebno na severu Kosova i Metohije.

- Kao što sam više puta naglašavao, vrlo je važno učiniti sve kako bi se izbegli sukobi. Dogovorom o ličnim kartama to je i učinjeno, ali situacija je i dalje teška. Upravo iz tog razloga srpski narod ovu posetu doživljava kao važnu i ohrabrujuću, I kada kažem srpski narod tu mislim na sve, i Srbe južno i severno od Ibra, i Srbe u Leposaviću i Srbe u Štrpcu, Srbe u Metohiji, centralnom Kosmetu ili Kosovskom Pomoravlju - naglasio je Jevtić.

Kako je dodao, Vlada Republike Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju pomažu projektima, budžetskim davanjima svim Srbima na Kosovu i Metohiji.

- Odlično znam koliko sama predsednica Vlade pruža posebnu podršku direktoru Petkoviću koji u ime Vlade Srbije, u ime predsednika Srbije, ne samo da je posećivao Srbe i južno i severno od Ibra već im na konkretan način pomaže. Žalosno je videti kada neko i ovu današnju, ponavljam, vrlo važnu posetu predsednice Vlade Ane Brnabić, komentariše u kontekstu podela na južne i severne Srbe - izjavio je predsednik opštine Štrpce.

Jevtić je naglasio da je poseta premijerke Srbije jasna poruka da se Vlada brine o Srbima na Kosovu i Metohija.

- Za mene lično činjenica da će gospođa Brnabić biti sa srpskim narodom danas, da će imati priliku da i od Srba južno od Ibra još jednom čuje sa kakvim se problemima suočavamo, kakve su nam potrebe i šta je to što zajedno treba da radimo u budućnosti u cilju rešavanja svih problema i izazova, jasna je poruka da se Vlada Republike Srbije, da se posebno predsednik Aleksandar Vučić, podjednako brinu i o Srbima južno i severno od Ibra. Siguran sam da će predsednica Vlade Brnabić, baš kao i predsednik Vučić, na konkretan način ne samo saslušati već i rešavati probleme sa kojima Srbi danas žive od Štrpca do Leposavića i od Goraždevca do Raniluga - rekao je Jevtić.