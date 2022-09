Đukanović: Kampanja protiv Radoičića, da njega nema naša odbrana na KiM bi bila katastrofalna

Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović poručio je večeras u Skupštini Srbije da želi da pozdravi Milana Radoičića navodeći da se protiv njega vodi kampanja, ali da njega nema naša odbrana na Kosovu bi bila katastrofalna,

"On je neko ko može da okupi kvalitetnu i dobru odbranu i ja želim zato da ga pozdravim, a ovi što ga kriminalizuju, a pomenuli ste predsedniče malo pre medije, ljudi da znaju o čemu se radi”, poručio je Đukanović.

Dodao je da vlasnici pojedinih medija u Srbiji, Luksemburgu, gde god, su ujedno vlasnici medija u Hrvatskoj, a ujedno su vlasnici nekih medija u BiH i na Kosovu navodeći da imaju jednu razgranatu mrežu, pa odavde citiraju navodne hrvatske medije.

"Ne, ne, to kaže jedna garnitura odavde, pa hrvatski mediji napišu, onda ovi to citiraju i to tako ide umreženo. Verujem da su i ovi dole na Kosovu i Metohiji dobili odmah zadatak šta da napišu kako bi se vodila jedna kampanja", kazao je Đukanović.

Navodi i šta je "indikativno" kada se daju neke izjave protiv naših ljudi sa Kosova ili protiv predsednika Srbije, a da su u pitanju gotovo iste rečenice.

"Kao da je isti centar pisao, kao da to imate isto saopštenje i to se tako citira. I to ljudi treba da znaju, da se prosto vodi jedna vrsta hibridnog psihološkog rata, ali dobro i na to moramo da budemo spremni", navodi ovaj poslanik.

Dodaje da bi mu najlakše bilo da kaže: "Predsedniče, trebalo bi možda da pričestimo našu vojsku u Lazarici i da se mi sjurimo kao Knez Lazar ka Kosovu Polju i da doteramo do Peći, do Uroševca".

Kaže da je to ipak nerealno.

Istovremeno je izrazio zabrinutost, navodeći da "opasnost od ratnog sukoba postoji".

"Ceo svet je u ratu. O čemu pričamo mi? Od juče imate bar dva otvorena sukoba" - kazao je, navodeći da je Srbija "nažalost idealno područje gde to može da se izazove".

Poslanike je pozvao da demonstriraju narodno jedinstvo i da glasaju za izveštaj o dijalogu Beograda i Prištine koji je predstavio srpski predsednik Aleksandar Vučić.