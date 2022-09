VUČIĆ PORUČIO IZ NJUJORKA: Svima koji su tražili sukobe, država je pokazala da to može da se spreči, i da će da obezbedi svakog pojedinca!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nalazi se u Njujorku, gde će boraviti do 23. septembra i učestvovati na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.

Vučić je u ekskluzivnom intervju za TV PINK, govorio o svim aktuelnim temama koje zanimaju građane Srbije.

O EVROPRAJDU

- Mi smo bili izloženi, kao i danas, ataku neodgovornih grupa sa svih strana. Lica koja su napadala policajce će odgovarati, kao i ona koja su narušavala javni moral skidajući gaće. Država se našla u situaciji da će, kakvu god odluku doneli, 80 odsto ljudi će vas podržati, ali to neće reći. Dva sata se svelo na 10 minuta, koliko je trebalo policiji da ih sprovede do Tašmajdana. Dakle, nikakve šetnje tu nije bilo. Kažu, ubedio me Hil?! U šta me ubedio? Da ih policija sprovede kroz park? Pristojnost i predsednička funkcija mi ne dozvoljavaju da ih nazovem bednim lažovima, ali takvi su na političkoj sceni - objasnio je predsednik.

Kako je Vučić istakao, sa Hilom je dosta razgovarao o Kosovu, ali i svim aktuelnim temama.

- Tek kada smo završavali razgovor, Hil mi je rekao da još nije doneo odluku da li će da ide na okupljanje ispred Ustavnog suda. I to je sve što smo razgovarali na tu temu. Meni nijedan ambasador ne može da naredi ništa. Ne zato što sam ja jak, a oni slabi, a ja ih sve poštujem, ali morate da držite stav države - rekao je Vučić.

Vučić dodaje da neki ne razumeju da državnicima pojedini ambasadori ne mogu ništa. Kako dodaje, suština je da se drži čvrst stav države.

Jedni vas optužuju što je bilo šetnje, drugi jer je bila takva kakva je, dodao je Vučić.

- Mi smo obezbedili sigurnost. Osim policajaca, nije bilo povređenih. Policajci su naša deca, braća i očevi i niko nema pravo da ih napada, zato će da odgovaraju. U političkom smislu sada je svima jasno da moramo da se izborimo za kult pristojne Srbije - objašnjava Vučić.

Predsednik dodaje da svima koji su tražili sukobe, država je pokazala da to može da se spreči, i da će država da obezbedi svakog pojedinca.

- Hibridnim ratom pokušavaju da nam narušte tu pristojnost i da naprave haos. To nam rade i strane službe i neodgovorni političari u Srbiji - dodao je Vučić.

