'NAVIJAČI NIKAD NISU BILI UZ NAS' Vučić iz Njujorka: Napadači na policajce će odgovarati, kao i oni koji su SKIDALI GAĆE!

Predsednik Vučić u Njujorku boravi povodom 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, gde će govoriti u sredu.

U SAD je stigao juče i odmah počeo seriju važnih sastanaka, kojih će imati više od 30. U međuvremenu govorio je na brojne bitne domaći i svetske teme.

U ekskluzivnom intervjuu za TV PINK govorio je o svim važnim temama, pa se tako dotakao i navodnog vređanja od strane navijača Zvezde na utakmici sa Napretkom.

"Nikada i nisu bili uz nas. Miloš Veliki je govorio: 'Koje sam li to tako veliko dobro učinio, pa me toliko mrziš'? To se odnosi na sve navijače".

- Rekao sam kako su svi lažovi koji su govorili oko kristofera Hila, ali ljudi polaze od sebe - kaže Vučić.

