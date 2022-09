PALMA: Impresivan i jasan govor Aleksandra Vučića u Njujorku, ali neki se prave da ne čuju. Cela Srbija treba da stane iza predsednika Srbije (FOTO)

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je da je govor predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija bio je impresivan i da je taj govor pokazao da Srbija samo želi da se poštuje međunarodno pravo.

- Ja očekujem da neki sa tog najvećeg svetskog političkog skupa bar promene stav prema Srbiji, pre svega to očekujem od onih u Evropskoj uniji. Želim da se zahvalim kao predsednik Jedinstvene Srbije, narodni poslanik i predsednik Skupštine grada Jagodine predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na borbi i hrabrosti. Očekujem i da se malo smanji pritisak na Srbiju po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, jer sankcije nisu i neće doprineti da rat u Ukrajini prestane i da nam ne diraju svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju. Bolju i jasniju poruku Aleksandra Vučić nije mogao da pošalje, ali čini se da se neki prave da ne čuju - izjavio je Marković na konferenciji za novinare u Skupštini grada Jagodini, koja je organizaovana povodom odlaska srpske delegacije u Egipat i dodao:

- Srbija nikada neće da se odrekne svojih prijatelja, a oni drugi nam nisu neprijatelji, ali imaju neke svoje interese. Srbija ima svoj interes i ne sedi na dve stolice, nego sedi na srpskoj stolici i svi u Srbiji treba da podrže predsednika Srbije Aleksandra Vučića u njegovoj borbi za očuvanje državnih i nacionalnih interesa i svi treba da stanemo iza predsednika Srbije. Nikada nam nije bilo potrebnjije jedinstvo nego danas. Srbija želi da što pre stane rat u Ukrajini.

PALMA NA POZIV GUVERNERA JUŽNOG SINAJA VODI U EGIPAT ZDRAVSTVENE RADNIKE, PRIVREDNIKE, POLJOPRIVREDNIKE, SVEŠTENIKE, POLITIČARE I NOVINARE

Od 25.09. do 02. 10. ove godine u Šarm El Šeiku, u Južnom Sinaju u Egiptu boraviće 144 – člana delegacija iz Srbije na čelu sa Draganom Markovićem Palmom. Organizator ovog putovanja je Skupština grada Jagodine, a ceo trošak snose donatori.

U delegaciji su zdravstveni radnici iz 25 zdravstvenih ustanova širom Srbije, privrednici, poljoprivrednici, sveštenici Srpske pravoslavne crkve, političari i novinari.

- Ovo je šesti put kako vodimo delegacije od 140 do 160 ljudi u Egipat. Do sada smo uvek išli u Hurgadu u regiji Crveno more, a sada prvi put idemo u Šarm El Šeik u regiju Južni Sinaj i to na poziv guvernera Južnog Sinaja Haleta Fude, koji nas je pozvao još u januaru, a mi smo već u februaru odgovorili da će delegacija doći septembra ili oktobra. I ovo putovanje kao i sva do sada platili su donatori, a ovaj put najveći donator je iz Beograda, a ja želim da se zahvalim svim donatorima bez kojih ovakva putovanja ne bi bila moguća. Najbrojniji u delegaciji su zdravstveni radnici iz 25 zdravstvenih ustanova širom Srbije, a radi se o ljudima koji su spasili mnogo života ne samo za vreme korone, nego to svakodnevno rade. Na put ide veliki broj zdravstvenih radnika iz Beograda, jer sa njima imamo odličnu saradnju i za pacijente iz Jagodine su uvek vrata otvorena u svim zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Rezultat naših putovanja je dovođenje velikog broja investitora zahvaljujući kojima Jagodina ima danas veći izvoz od uvoza i zaposlen je veliki broj radnika u tim fabrikama, koje su došle u Jagodinu nakon naših putovanja. Na ovo putovanje vodimo i poljoprivrednike zato što je Egipat zemlja koja uvozi veliki broj poljoprivrednih proizvoda i naš cilj je da se što više naših poljoprivrednih proizvoda izvozi u Egipat. Na put idu i sveštetnici Srpske pravoslavne crkve koji će posetiti Koptsku pravoslavnu crkvu u Šarm El Šeiku, a političko – privredni deo će imati više sastanaka” rekao je Marković i naglasio da je cilj i ovog putovanja da se tradicionalno prijateljstvo između Srbije i Egipta pretvori u što veću ekonomsku saradnju.

Delegaciju čine zdravstveni radnici iz Kliničkog centra Srbije, GAK “Narodni front”, Instituta za kardiovaskularne bolesti “Dedinje”, Kliničko bolničkog centra “Dragiša Mišović”, Univerzitetske klinike u Tiršovoj, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, Instituta za onkologiju, Instituta za ortopediju “Banjica”, Kliničkog centra Vojvodine, Kliničkog centra Kragujevac, Kliničkog centra Niš, Opštih bolnica u Jagodini, Kruševcu, Kraljevu, Paraćinu, Ćupriji, Domova zdravlja Čukarica, Jagodina, Paraćin, Ćuprija, sveštenici Srpske pravoslavne crkve namesništva Beličkog, poljoprivrednici, privrednici, političari i novinari više srpskih redakcija. Konferenciji za novinare prisustvovao je i deo putnika za Egipat, kao i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević i šef odborničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini grada Jagodine i narodni poslanik Nikola Radosavljević.