PALMA POVEO U EGIPAT DELEGACIJU SRBIJE OD 144 ČLANA

Sa beogradskog aerodroma 144-člana srpska delegacija na čelu sa predsednikom Jedinstvene Srbije, narodnim poslanikom i predsednikom Skupštine grada Jagodne Draganom Markovićem Palmom jutros je otputovala u Egipat, u grad Šarm El Šeik, koji se nalazi na jugu Sinajskog poluostrva.

- Ovo je šesti put kako u organizaciji Grada Jagodine, a o trošku donatora vodim delegacije u Egipat. Sa nama u delegaciji su oni koji hrane gradjane, a to su poljoprivrednici, oni koji zapošljavaju gradjane, to su privrednici, oni koji leče gradjane, to su zdravstveni radnici iz 25 zdravstvenih ustanova iz svih krajeva Srbije, zatim oni koji čuvaju veru, to su sveštenici Srpske pravoslavne crkve i oni koji leče dušu, a to su muzičari, tako da će se na jugu Sinaja čuti i Moravac i Uzicko kolo. Dakle, kao i uvek, sportski rečeno, delegacija je u kompletnom sastavu. U Egipat putujemo na poziv Guvernera Južnog Sinaja Haleda Fude. Političko-privredni deo delegacije imaće više sastanaka i naš cilj je da tradicionalno prijateljstvo sa Egiptom postane i tradicionalna privredna saradnja između Srbije i najvažnije zemlje Bliskog istoka 110 - milionskog Egipta - rekao je Marković u izjavi novinarima pred polazak za Egipat.

Kako je dodao, sve troškove ovog putovanja snose donatori kojima se i ovim putem zahvaljujem.

- Siguran sam da ćemo po povratku doneti lepe vesti i korist za naše gradjane, kao i uvek do sada. I sa ovim putovanjem je upoznat predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Svi koji se bave politikom u Srbiji treba, ma gde da se nalaze, da rade u interesu svoje države i svojih gradjana, kao što to radi predsednik Vučić. Svi moramo biti deo jednog nacionalnoj tima, kao sinoć naša fudbalska reprezentacija protiv Švedske. I mi ćemo u Egiptu, kao u uvek i svuda, "igrati" za Srbiju i naše gradjane - naveo je Marković.

Srpska delegacija će boraviti u Egiptu do 02. oktobra.