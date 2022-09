BAKAREC: ČUVAMO SVOJU DRŽAVU I SVOJ NAROD

Poziv za održavanje sednice Odbora za kulturu i informisanje, koju je bez dogovora sa predstavnicima parlamentarne većine podneo Siniša Kovačević, stigao je iznenada - baš u danu u kom hrvatski mediji šalju novu, najpodliju i najprljaviju do sada, uvredu za našu državu i naš narod, kaže Nebojša Bakarec član Predsedništva Srpske napredne stranke, narodni poslanik i zamenik predsednika Odbora za kulturu i informisanje Narodne Skupštine Srbije.

- Pomislio bi čovek na trenutak: da li to ovdašnja "opozicija" konačno oseća potrebu da reaguje, da osudi odvratnu ksenofobiju i uvrede onih koji su zverstva počinili nad Srbima, a sada poistovećuju na svojim naslovnicama predsednika Srbije sa Hitlerom rugajući se u lice žrtvama i državi koja ne dozvoljava da žrtve budu zaboravljene? Ali, ne. Sa zgražavanjem sam pogledao "dnevni red" koji je predložen od strane "opozicije" u čije ime je Kovačević sazvao sednicu, i vidim: on to samo želi da isleđuje, uređuje, i inkvizitorskim metodama tretira srpske medije koji im nisu po volji. A hajka hrvatskih medija na Aleksandra Vučića i Srbiju ne pominje se nigde, o njoj ni slova. Jer im je ona, očigledno, sasvim po volji - naveo je Bakarec.

I još kažu, da uvreda bude kompletna, kroz „Razmatranje pitanja zloupotrebe privatnih medija od strane vlasnika u sopstvene svrhe“, oni bi da se bave zaštitom lika i dela Bake Praseta? To je znači taj razlog za hitnu sednicu, važniji i hitniji nego zaštita Srbije i našeg naroda od najodvratnijih uvreda koje su nam upućene danas? Ne, zapravo: to je način da se ove uvrede dodatno pomognu i podrže, ruganjem i podsmevanjem sopstvenoj državi i njenoj Narodnoj skupštini.

- Pristojna Srbija je zgrožena što se mediji jedne zemlje koja je iznedrila konclogor Jasenovac i hrvatske naciste - ustaše, usuđuju da Aleksandra Vučića, predsednika naše države i najglasnijeg zaštitnika nevinih žrtava, čija je i najbliža familija stradala upravo od ustaša, nazivaju fašistom. A šta na to jedino ume da kaže ovdašnji bivši režim? Oni koji i sami ruže svoju državu, institucije i predsednika, isto kao i Hrvatska što nam radi? Pa, o tome bi najpre trebalo da raspravljamo na Odboru za kulturu i informisanje - dodao je Bakarec.

I ne, dnevni red hajdučke sednice koju je sazvao mizogini psovač, ne sadrži ni osudu fizičkih napada na urednike i novinare, koji nisu po volji "opozicije". Znamo: da je napadnut neki novinar ili glodur tajkunskog medija, reagovale bi sve njihove stranke, mediji, OEBS, EU, ambasade. Kad oni drugima sude, tuđe glave ne vrede ništa. Kao što nema ni osude kada mizogino vređaju žene, javno psuju, prete tuđoj deci i sve to rade u medijima i na društvenim mrežama. Jer njihove žrtve nemaju pravo ni na reč zaštite? Jer je, znamo i to, umišljenoj "eliti" dozvoljeno sve? Da neće sad još, u znak saglasnosti i podrške ovima iz Hrvatske, i oni da predsednika Srbije nazovu Hitlerom, kao što su bezbroj puta već uradili, ali sad da to ponove u svojstvu članova odbora srpske Skupštine? Pa, sve ima svoje granice.

- Srpska napredna stranka želi red u institucijama. Čuvamo svoju državu i svoj narod, ne dozvoljavamo onima koji su nas zverski ubijali da svoje žrtve nazivaju fašistima. I to je očigledna razlika između nas i bednika kojima je do države stalo manje nego do Bake Praseta, koji od tuđe muke prave samo političku sprdnju, a od institucija bi ponovo kaljugu da se u njoj valjaju. Kojima je osećaj za nacionalno čista nula i baš ih briga sve samo ako ide preko leđa Aleksandra Vučića. To je razlika između ponosne Srbije kakvu imamo danas i mraka najcrnje prošlosti u koju se ne vraćamo više. Ma koliko to teško padalo hrvatskim "medijima" i njihovim istomišljenicima iz ovdašnjeg bivšeg režima - istakao je Bakarec.

Autor: