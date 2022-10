PREDSEDNIK VUČIĆ U BUGARSKOJ: Prisustvuje puštanju u rad gasnog interkonektora (FOTO+VIDEO)

Domaćin ceremonije je predsednik Bugarske Rumen Radev, a kako je najavljeno prisustvovaće i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajden, premijeri Grčke i Rumunije Kirjakos Micotakis i Nikolae Jonel Čuka, i predsednici Severne Makedonije i Azerbejdžana Stevo Pendarovski i Ilham Alijev.

Gasni interkonektor Grčka – Bugarska (IGB projekat) povezuje mrežu prenosa prirodnog gasa Grčke u blizini grada Komotinija sa bugarskom prenosnom mrežom u blizini grada Stare Zagore. Implementacija projekta ima za cilj da obezbedi diversifikaciju, ne samo ruta, već i izvora prirodnog gasa za Bugarsku i širi region.

U Beogradu je najavljeno da će tokom boravka u Sofiji Vučić imati bilateralni sastanak sa grčkim premijerom Micotakisom.

Nakon ceremonije, očekuje se obraćanje predsednika o sudbini Srbije u dramatičnim okolnostima, u kojima se nalazi.

Kapacitet od tri milijarde kubika gasa

Radovi na izgradnji novog gasovoda između Bugarske i Grčke završeni su polovinom jula, koji će do Bugarske dopremati gas iz Azerbejdžana, a u subotu treba da počnu prve komercijalne isporuke. Gasovod dužine 182 kilometara, od čega 151 kilometar u Bugarskoj i 31 kilometar u Grčkoj, proteže se od severoistočnog grčkog grada Komotinija do Stare Zagore u središnjoj Bugarskoj. Gasovod, kako je ranije najavljeno, počinje da radi sa kapacitetom od tri milijarde kubika gasa godišnje i izgledima za povećanje na pet milijardi. Rusija je krajem aprila obustavila isporuku gasa Bugarskoj, pošto nije htela da ga plaća u rubljama. Inače, Grčka planira da postane energetski hab u regionu uz korišćenje fosilnih goriva iz Kaspijskog mora i jugoistočnog Sredozemlja i obnovljivu energiju iz Egipta, a gradi i terminal za tečni prirodni gas (LNG) u severoistočnoj luci Aleksandropolis. Gasovod između Bugarske i Grčke prenosiće gas iz Azerbejdžana preko Trans-jadranskog gasovoda (TAP) i iz drugih izvora preko planiranog terminala za tečni prirodni gas u Aleksandrupolisu. Memorandum o razumevanju za projekat gasnog interkonektora potpisan je 2009, a zajednička kompanija ICGB registrovana 2011. godine. Na početku realizacije projekta bilo je najavljeno da će gasovod biti pušten u rad krajem 2014. godine. Južni gasni koridor je jedan od najveći gasnih projekata, čiji je deo TAP, kojim bi gas sa nalazišta u Kaspijskom jezeru pred obalom Azerbajdžana preko Gruzije, Turske, Grčke i Albanije, trebalo preko Jadranskog mora da stiže do juga Italije.