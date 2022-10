VUČIĆ ČESTITAO IZGRADNJU GASNOG INTERKONEKTORA U BUGARSKOJ: Ovo je jako bitan dan za Srbiju! Hvala vam što ste organizovali ovakav događaj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Bugarskoj gde prisustvuje ceremoniji u Nacionalnoj palati kulture u Sofiji, a povodom puštanja u rad gasnog interkonektora Bugarska - Grčka.

Vučić se obratio okupljenima i tom prilikom čestitao bugarskim prijateljima zbog ovog gasovoda.

- Vidimo da su predsednik Radev, Micotakis i Petrov verovali u to i sada će pobrati mnoge koristi od ovog projekta. Ovo je jako bitno za Srbiju jer smo mi počeli da izgrađujemo interkonektor između Srbije i Bugarske - rekao je Vučić i dodao da se nada da će za jedno godinu dana napraviti ovakvu ceremoniju.

Kako kaaže, pitao se kako će ga Ursula fon der Lajen tretirati i zahvalio se na odnosu koji je imala.

- Ona je nama bila korisna po pitanju našeg interkonektora - kazao je Vučić i dodao da se onda može izgraditi više grana, a da se to nije moglo dostići bez EU.

Vučić je istakao da je ovo jako bitan dan za Srbiju i zahvalio se na organizaciji ovog događaja.

- Uvek se okupimo kada je nešto bitno... Imam molbu za predsednicu Evropske komisije da stavi zemlje zapadnog Balkana na isti spisak cene energenata sa zemljama EU - zamolio je Vučić.

Obraćanje domaćina

Domaćin ceremonije je predsednik Bugarske Rumen Radev, a prisustvuju i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajden, premijeri Grčke i Rumunije Kirjakos Micotakis i Nikolae Jonel Čuka, i predsednici Severne Makedonije i Azerbejdžana Stevo Pendarovski i Ilham Alijev.

Fon der Lajen: Interkonektor dovoljan da pokrije potrebe Bugarske

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajden rekla je da je ovaj interkonektor dovoljan da pokrije potrebe Bugarske i da je ovo odlična vest u ovom vrmenu.

Ursula fon der Lajen rekla je da je od izuzetne važnosti masovno investiranje u obnovljivu energiju.

– To nas čini nezavisnim od drugih. To je samo pitanje političke volje. Nalazimo se na ključnom mestu skretanja. Energetska kriza je ozbiljna. Ubeđena sam da to možemo da rešimo. Moramo da smanjimo energetske troškove za porodice, domaćinstva i privredu – rekla je Fon der Lajen.

Predsednik Vlade Grčke Kirjakos Micotakis izrazio je veliko zadovoljstvo zbog završavanja veoma važnog projekta gasnog interkonektora.

– Želim da izrazim svoje veliko zadovoljstvo zbog činjenice da je sada zvanično završen veoma važan projekat gasnog interkonektora. IGB gasovod, koji povezuje sisteme prirodnog gasa Grčke i Bugarske omogućiće Bugarskoj da proširi svoje izvore snabdevanja prirodnim gasom – rekao je Micotakis.

