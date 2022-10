VUČIĆ O PROVOKACIJI IZ HRVATSKE: Zamislite da oni koji su Hitlera sa cvećem dočekivali, o tome govore sa onima koji su se protiv njega borili od prvog

Valjda i to mnogo više govori o onima koji su to napravili nego o onima o kojima su to govorili, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanja novinara.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je skandaloznu naslovnu stranu hrvatskog magazina Ekspres na kojoj j predstavljen kao vođa Trećeg rajha Adolf Hitler i istakao da su upravo Hrvati dočekivali Hitlera sa cvećem, dok su se Srbi borili protiv njega.

– Nemam problem sa tim, to je sloboda medija. Objavljivali su i za Angelu Merkel, koja je veoma mudra, u njeno vreme nije bilo ovakvih sukoba u Evropi, valjda tek kad nekog nema vidite koliko je značajan. Jedna stvar mi je više zaparala uši nego zasmetala očima, zamislite da oni koji su Hitlera sa cvećem dočekivali o tome govore onima koji su se protiv Hitlera borili od prvog dana. Valjda i to mnogo više govori o onima koji su to napravili nego o onima o kojima su to govorili – rekao je predsednik.

Podsetimo, pored lidera Srbije, u ovom magazinu napadnuti su i pobednica italijanskih izbora Đorđa Meloni i mađarski premijer Viktor Orban. Svakome od njih su na licu montirani hitlerovski brkovi u bojama nacionalne zastave države koju vode, a skandalozan naslov glasi: „Ahtung! Hrvatska između tri mini-fašizma”.

