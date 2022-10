Petković: Apsurdno da Osmani napada Vučića

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da je "apsurdno i izlizano" da Vjosa Osmani napada predsednika Aleksandra Vučića, kada je jedini i pravi faktor nestabilnosti na Kosovu i Metohiji, ali i šire, Aljbin Kurti koji svakodnevno preti ratom, zvecka oružjem i gradi ilegalne baze na severu KiM.

"Da u Prištini istinski žele normalizaciju odnosa, mir i stabilnost, već odavno je trebalo da formiraju Zajednicu srpskih opština koja garantuje kolektivna prava Srbima, umesto što svakodnevno raste broj napada na Srbe, njihovu imovinu, pa čak i grobove", naveo je petković u saopštenju.

On je ukazao da umesto poštovanja sporazuma iz dijaloga, Osmanijeva želi da gradnju ilegalnih baza, uz otimanje zemlje Srbima u Zubinom Potoku i Leposaviću, predstavi kao vladavinu prava.

To ima samo u Prištini, kaže Petković, da se uzurpacija predstavlja kao vladavina prava, a poštovanje sporazuma kao bezakonje, jer upravo to radi Osmanijeva, govoreći kako nikada neće formirati ZSO.

"Očekujemo da zbog ovakve glorifikacije kršenja sporazuma od strane Prištine, jasno reaguje i međunarodna zajednica i osudi izjave koje nisu u duhu dijaloga i normalizacije odnosa", rekao je Petković.

On je dodao da nema ni jednog razloga da se Vjosa Osmani toliko plaši novinarskog pitanja oko formiranja Zajednice srpskih opština, jer to je obaveza koju će morati da ispuni i to onako kako je dogovoreno u Briselu 2013. i 2015. godine, a ne onako kako bi ona volela da ubedi sebe i zapadne ambasade.

"I za kraj, ako je takozvani ustav alfa i omega takozvanog Kosova, kako to tvrdi Vjosa Osmani, zbog čega još uvek nije sprovedena odluka o povraćaju 24 hektara manastirske zemlje Visokim Dečanima?", upitao je Petković.

Podsetio je i da je Ustav Srbije "naša jedina alfa i omega i naš jedini okvir delovanja".

Osmani je u Pragu iznela tvrdnju da Vučić podržava kriminalne bande na severu Kosova, a govoreći o ZSO da je "alfa i omega svakog delovanja" ustav tzv. Kosova.