Gradonačelnik Miloš Vučević otvorio seminar mladih – ''BUILD YOURSELF''

Gradonačelnik Novog Sad Miloš Vučević prisustvovao je ovogodišnjem otvaranju Seminara mladih – ”Build Yourself” u MTS dvorani koji ima dugogodišnju tradiciju i visoku reputaciju među učesnicima.

U toku jednog dana, taj seminar, koji je edukativno-motivacionog karaktera, okuplja više od 1400 mladih, koji slušaju predavanja eminentnih govornika iz sveta biznisa, kulture i sporta. Ove godine seminar se održava pod sloganom – “Izgradi sebe i ostani u Srbiji. Srbija je svet!” i posvećena je mladima koji planiraju da život nakon studija nastave u Srbiji, kao i onima koji nakon studija u inostranstvu žele da se vrate u svoju domovinu.

– Smatram da je prirodno živeti sa svojom porodicom, među svojim prijateljima i razgovarati primarno na maternjem jeziku, kao i to da se radom, učenjem i znanjem treba boriti da naša zajednička kuća, Srbija, bude država u kojoj želimo da živimo. Treba da prestane banalizovanje pretpostavnike da je uvek i svuda, negde drugde, bolje nego kod nas, ne potcnjenjujući druge države, ali i ne ulazeći u neku utopijsku sliku da smo mi idealni i najbolji. Srbija ima komparativne prednosti u pozitivnom smislu, u odnosu na neke druge države i posebno u poslednjih nekoliko godina kad se sve u svetu dodatno zakompplikovalo, kada su se promenile okolnosti na globalnom nivou, kada se prioriteti menjaju, mislim da Srbija dobija novu vrednost i značenje. Odluka da li će neko da ostane u u svojoj državi ili će da živi u nekoj drugoj jeste individualna i niko ne treba da se ljuti na bilo koga ko želi da donese jednu od te dve odluke. To nije nešto što se dešava samo u Srbiji, već u celom svetu. Ne možete uvek sve sprečiti, ili ih ubediti da ostanu, ali hajde da barem nosimo odgovornost prema zajednici, da ne pričamo samo o individualnim pravima. Setimo se da postoje i kolektivna prava, prava zajednice, porodice, naroda, države. Nismo mi neki skup pojedinaca koji se spontano okupio ovde igrom slučaja, pa ako nam baš sve ne odgovara, kupimo kofere i odosmo negde dalje. Kako će biti u našoj državi, to zavisi od nas. Smatram da Srbija i dalje treba da radi na demokratizaciji društva, da razvija prava i slobode, da usavršava te procese koji su, realno, večni. Ali bilo bi odlično i da se svi mi naučimo elementarnoj pristojnosti da svoju državu volimo, da je ne blatimo. Možemo da je kritikujemo, možemo da očekujemo da bude bolja i ona mora biti bolja, ali nemojte stalno sve najgore da govorite o svojoj državi i da mislite da ne može da bude gora. Probleme ne treba gurati pod tepih, zavaravati se da je kod nas sve idealno. Ali nije ni u svetu sve idalno. Ja zaista verujem da sunce našeg neba mnogo toplije greje nego negde drugde i uvek biram da sam građanin prvog reda, a ne građanin drugog reda. Nije sve u platama, one jesu bitne, ali postoji i emotivni odnos prema porodici, svom kraju, gradu, zavičaju, prema svojoj zastavi, čitav jedan niz emocija i emotivni naboj koji definiše tu priču. Čuveni Mihajlo Pupin je rekao da kada umre ljubav prema otadžbini, tada i država umire. Nema opstanka jedne zemlje bez kompilacije emotivnog i racionalnog odnosa pojednica prema njoj – rekao je Miloš Vučević.

Nakon svečanog otvaranja, slede celodnevne panel diskusije „Šansa i izazovi mladih za uspešnu karijeru u Srbiji – Javni sektor sadašnjosti i budućnosti“, „Zbog čega je privatni sektor sve privlačniji mladima u Srbiji? – Mitovi i istine o radu u privatnom sektoru – trendovi na tršištu rada u godinama pred nama“, a potom i obraćanje motivacioniog govornika Darka Mirkovića.