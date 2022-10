'Šta radite to, Gordana?' Ištvan Kaić uputio pismo Savetu za štampu: Vi lično i vi kao telo ste jedna najobičnija laž!

Ištvan Kaić, medijski analitičar, uputio je pismo Savetu za štampu i generalnoj sekretarki tog tela Gordani Novaković povodom stavljanja na dnevni red lažne i neispravne žalbe lista Danas, čime je ovo telo prekršilo sopstveni poslovnik o radu.

Pismo prenosimo u celosti:

- Poštovana,

Zanima me kako ste mimo jasnih pravila definisanih članom 3 Poslovnika o radu komisije za žalbe uspeli da kvazižalbu Danasa, koja em ne ispunjava osnovne uslove kako bi trebalo da izgleda jedna žalba, uvrstite na dnevni red kao regularnu žalbu?

Kako je moguće da ste usvojili da razmatrate "žalbu" Danasa protiv Danasa, suprotno tački 6, pomenutog člana, koji kaže da podnosilac prijave mora biti direktno oštećen tekstom, a u kojem se Danas i ne pominje? Ajde što ste izigrali tačku 5 o blagovremenosti, iako je primarno reč o štampanom intervjuu koji je tek posle objavljen i na internetu, ali kako ste jedno obično, a rekao bih podrazumevajuće i gotovo podsmešljivo pismo vašeg saradnika u prijavljivanju provladinih medija, komedijaša Draže Petrovića, koje se ne usuđujete da odbijete, uvrstili kao žalbu kada ste to odmah u skladu sa tačkom 3 morali da odbijete, budući da između ostalog ne postoji ni konkretno naznačeni deo na koji se žalba odnosi, pošto povrede Danasa u tom intervjuu ni nema?

Da li vi pokušavate meni i javnosti da kažete da ste voljni da falsifikujete molbu Danasovog urednika i direktora kao žalbu, a onda po njoj da odlučujete samo zato da biste tom istom Danasu omogućili kvaziargument protiv predsednika Srbije? Da li je ovo čist politički akt Saveta za štampu?

Šta radite to, Gordana? Čemu je to Savet za štampu, otkad vam je doveden da vam predsednik bude poznati kikindski narkoman i alkoholičar Željko Bodrožić, čovek 15 puta osuđivan za razna krivična dela, počeo otvoreno da služi? Kako ste dozvolili da i vas NUNS korumpira, kao što je korumpirao i sve gde god je ušao, počev od svih nekada bitnih nagrada koje dodeljuje, pa nadalje? Ima li među vama ikoga ko nije ostrašćeno opoziciono orijentisan uopšte? Kakav ste vi to faktor onda za određivanje ko krši, a ko ne Kodeks novinara Srbije?



Ne ostavljate mi nikakav izbor do da na nacionalnoj frekvenciji sa iznimnim zadovoljstvom, pošto ste i mene lično u prošlosti prevarili neproveravanjem činjeničnog stanja i slepom verovanju jednom komedijašu na čelu Danasa, omogućili moje ponižavanje i naneli mi štetu, razotkrijem vašu prljavu prevarantsku delatnost kao Saveta, ali i članova vaše komisije koji tendenciozno prijavljuju samo provladine medije za kršenje kodeksa radi sklapanja lažne periodične statistike, koju zatim vi lično, Gordana, čitate na konferencijama za medije, a kvaziadvokati koriste na sudovima kao nepobitnu istinu.

Da, Gordana, govorim o opskurnim likovima poput Zlatka Čobovića i Jelke Jovanović, koji su takođe u sukobu interesa kao i vaš predsednik, jer su šatro predstavnici Asocijacije medija, a istovremeno, zajedno sa Cvejićem, u NUNS-u koji već ima svoje predstavnike. Da li vi mislite da se mi zakopčavamo na leđima, da ćemo da dopustimo da to ostane maja tajna u okviru vaših pokvarenih novinarskih krugova?

Vi lično i vi kao telo ste jedna najobičnija laž! Vi ste učesnik u ovoj velikoj farsi i sprdnji koja se zove Savet za štampu, onako kako ste ga napravili da izgleda i čemu služi danas, i zbog toga ćete biti javno razotkriveni zajedno sa ostalim medijskim prevarantima. Vi koji ste počeli da se ogašavate politički motivisanim saopštenjima, iako nikakva saopštenja nisu definisana u okviru nadležnosti u vašem Statutu!

Samo mi nije jasno, kako ste to mislili da niko neće otkriti koliko ste zapravo korumpirani i truli? Hteli ste da se priključite ratu? - rat ćete sada i dobiti!

Autor: