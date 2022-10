Ovo sigurno niste znali o PALMI: Ne prima poklone i napravio je SAMO JEDAN IZUZETAK, a ima veze sa Šumaherom

Ekipa Premijere - Vikend specijal posetila je Jagodinu, gde ih je srdačno dočekao i u svom kabinetu ugostio predsednik Skupštine grada Dragan Marković Palma.

- Kada govorimo o privatnom životu, ja uvek kažem da je najvažnije da je porodica živa i zdrava i da postoji ljubav u porodici i jedinstvo. Kada je u pitanju politika, morate svakog dana da radite po nešto, da dajete izveštaj, da to bude fizički vidljivo i da ne dajete suve konferencije za štampu, da ne pametujete već da imate pokrivanje da ste danas napravili to i to - kaže Palma.

Zajedno sa ekipom Premijere - Vikend specijal, Palma je ugostio i prvakinju sveta u odbojci Saru Lozo.

- Ona je kao devojčica otišla sama u beli svet i vratila se u Jagodinu za vikend sa zlatnom medaljom. To je najveći uspeh do sada, jer je 12 država izgubilo od reprezentacije Srbije koju je činila i naša Sara - naveo je Palma.

Kako kaže, impresionirala ga je predlogm da će pojedinim osnovni školama kupiti i donirati mreže i odbojkaške lopte.

- Od tih prvih para ona odvaja za decu da bave sportom. E to je humanost - dodao je Palma i ukazao da će Sara igrati za jedan japanski klub.

Sara kaže da joj medalja koju je osvojila mnogo znači.

- Ovo je moja prva medalja, prvo veliko takmičenje i nadam se da je to samo početak. Oduševljena sam i prepuna utisaka - kaže Sara.

STIŽU DVE KAMILE IZ EGIPTA

Kada je reč o promenama u poslednjih 10 godina u Jagodini je samo ime grada ostalo isto. Kada uđete u Jagodinu imate nov put, mnogo kružnih tokova, sela su sva asfaltirana, ulice pored njiva nasipane kamenom, svako selo ima dom kulture, dva sportska terena. U Jagodini je sazidano mnogo zgrada. Imamo najbolju hranu u više restorana, a mi Balkanci volimo da umažemo bradu. Muzej voštanih figura radi i zimi i leti, jedini na Balkanu, a šesti u Evropi, zatim je tu Zoo vrt, uskoro treba da dobijemo dve kamile iz Egipta, na poklon. Kada krenu ekskurzije, imamo dnevno između 1.500 i 2.500 dece koja dolaze u Jagodinu. Zanimljivo je da sada i beogradske gospođe dolaze na ekskurziju u Jagodinu.

Palma inače poklone ne prima, a napravio je samo jedan izuzetak:

- To je guma od Ferarija kad je Šumaher 2004. godine pobedio. Donatori su bili Andrea Konfekcioni, prva fabrika koje je otvorena u Jagodini. Pitao sam koliko je koštao poklon - rekli su da nema vrednost. Inače, poklone ne primam - dodao je Palma.

Nakon razgovora sa Palmom, ekipa Premijere - Vikend specijal prošetala je Jagodinom, provozala se gradskim prevozom, koji je inače besplatan, obišla Kočin hrast, posetila Muzej voštanih figura i akvapark, a iz razgovora sa meštanima saznala je da se u ovom gradu sve bolje živi.

Autor: