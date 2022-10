OBAVEŠTAJNI RAT U SRBIJI ZAISTA POSTOJI! Boža Spasić: Rat vode ruska i američka obaveštajna služba, ponekad ih je baš briga šta se dešava sa Srbijom

Beograd je poslednjih nedelja poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi, koji ih prate. Kada imamo goste sa Zapada, onda one druge, koji ih prate u stopu. To govori koliko su zainteresovani ne samo jedni za druge nego za ovo parče zemlje, koje bismo da sačuvamo za sledeća pokolenja - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.