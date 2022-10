Brnabićeva čestitala Sunaku izbor za premijera: Želim vam uspeh na novoj funkciji i očekujem unapređenje partnerstva između Srbije i Britanije

Brnabićeva je poželela Sunaku uspeh u obavljanju premijerske dužnosti i izrazila očekivanje da će biti unapređeno partnerstvo između Srbije i Velike Britanije.

- Želim vam uspeh na novoj funkciji i očekujem unapređenje partnerstva između Srbije i Velike Britanije u interesu obe zemlje i njihovih građana - napisala je Brnabićeva na Tviteru.

Sincere congratulations and best wishes to @RishiSunak following your appointment as UK PM. Wishing you success in your new role and very much looking forward to enhancing the partnership between Serbia and the UK in the interest of our countries and citizens.