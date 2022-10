PA HIT! OPOZICIJA BRILJIRA U SKUPŠTINI: Ne znaju da se BDP računa u evrima pa napali vlast! Brnabić: Sledeći put računajte u jenima!

U narodnoj skupštini u toku je drugi dan rasprave o predlogu nove Vlade. Mandatarka Ana Brnabić predstavila je juče ekspoze i od tada je u toku rasprava o svemu, ali čini se najmanje o samom ekspozeu i predloženim ministrima.

Danas je poslanik DS-a Miodrag Gavrilović uneo potpuno konfuziju među poslanicima, mandatarkom i predloženim ministrima a sve zbog elementarne nepripremljenosti i mešanja evra i dolara! Naime, poslanik Demokratske stranke rekao je da “je Srbija 2008. Već imala BDP preko 50 milijardi, da je iznosio 52 milijarde i da vlast laže kada kaže da je sada prvi put u istoriji pređen iznos BDP-a od 50 milijardi”.

Mandatarka Brnabić sama je u odgovoru Gavriloviću istakla da je bila veoma zbunjena i da je zajedno sa predloženim ministrom finansija Sinišom Malim i predloženom ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković panično tražila papire, u strahu da su naprevili neku grešku.

- Bila sam sigurna da narodni poslanik zna o čemu priča ali onda sam shvatila da on govori o ciframa u dolarima, ne o evrima! Dakle, u dolarima jeste 2008. pređeno 50 milijardi – 53 milijarde dolara, što je u evrima o kojima mi pričamo i za koje se, inače, vezuje naša nacionalna valuta – 35,7 milijardi evra! - rekla je Brnabić. Ona je rekla da je odlično što je poslanik Gavrilović uzeo 2008. godinu kao primer, zato što je do 2012. naš BDP konstantno padao, tako da je posle bio 32,3 milijarde evra. Brnabić je za poslanika imala i jedan savet, čime je zasmejala sve prisutne.

- Narodni poslaniče, ja vam savetujem da od sada sve što ste radili u tih 12 godina, od 2000. Do 2012. Godine trebalo da izračunavate u jenima – i prosečnu platu, i minimalnu polatu i BDP. Vi to lepo u japanskim jenima i to će da zvuči bombona! Ako budete računali u jenima, BDP Srbije 2008 bio je 4.541 milijarda! Zaista vam čestitam, izuzetno ste uspešno vodili ovu zemlju baš kao što sa uspehom sada predstavljate te rezultate. Zaista, kako smo se nadali dobro smo se udali za tih 12 godina - zaključila je Brnabić.

