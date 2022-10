KARADŽIĆ PROŽIVLJAVA TORTURU! Petronijevoć: Ako se Radovanu nešto desi, Velika Britanija će biti odgovorna

Advokat Goran Petronijević, pravni zastupnik prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića, izjavio je da je došlo do strahovitih narušavanja Karadžićevih osnovnih ljudskih i zatvorskih prava u Velikoj Britaniji te poručio da će, ukoliko mu se išta desi, za to direktno biti odgovorna britanska vlada.

Petronijević je, govoreći o pismu koje je grupa intelektualaca uputila generalnom sekretaru UN Antoniju Gueteresu zbog nehumanog postupanja prema Karadžiću u britanskom zatvoru, rekao da je to način da se skrene pažnja i domaćoj i svjetskoj javnosti na ozbiljno kršenje Karadžićevih osnovnih ljudskih prava, posebno zatvorskih.

- Ovo je prvi pokušaj da se o ovome obavesti svetska javnost, jer ako se njemu išta desi, direktno je odgovorna britanska Vlada, to neće biti nikakva slučajnost već, zatvorsko, odnosno sudsko ubistvo i to mora da se zna unapred - istakao je Petronijević za Srnu.

On je napomenuo da je Karadžićev pravni tim upozoravao pre njegovog upućivanja u britanski zatvor na izdržavanje kazne na sve opasnosti koje ga tamo mogu očekivati.

- Ali nismo računali na nezakonito ponašanje britanskih vlasti. Sve što se tamo radi, radi se da mu se oteža boravak, on je čovek u ozbiljnim godinama, potrebna mu je nega, lekovi, ishrana i sve ostalo - naveo je Petronijević.

Prema njegovim rečima, Karadžiću se uskraćuju sva osnovna ljudska prava, kontakti sa porodicom, neosnovano se disciplinski kažnjava da bi se to pokrilo nekakvom formom i to traje već duži vremenski period.

- Angažovali smo i advokata iz Velike Britanije koji je stupio u kontakt sa zatvorskim vlastima i pokušava da i pravnim putem pariramo tim nezakonitim radnjama koje oni imaju prema njemu, međutim to nije urodilo plodom - rekao je Petronijević.

Petronijević je naglasio da je Karadžić tamo zatvorenik UN, a ne Ujedinjenog Kraljevstva.

- A oni to prenebregavaju. Oni su potpisali sporazum i obavezali se prema Haškom tribunalu da poštuju sva ona pravila i prava i daju takav tretman i smještaj kakav je neophodan po pravilima Haškog tribunala, koji kakav je takav je, u ingerenciji ne Ujedinjenog Kraljevstva, nego UN - dodao je Petronijević za SRNU.

To što je Britanija, kako je rekao, potpisala sporazum o prijemu na izdržavanje lica koja su lišena slobode ili osuđena pred Haškim tribunalom ne znači da ih gurnu u nekakvu rupu i maltretiraju tamo, naprotiv to znači da treba da poštuju sva ona prava i pravila koja Tribunal, odnosno UN, odnosno konvencije i rezolucije koje se tiču zaštite prava zatvorenih i lica lišenih slobode.

- To se nije dogodilo i ovo je jedini način da skrenemo pažnju i domaće i svjetske javnosti na drastično kršenje njegovih prava jer to ide do te mere da mi počinjemo da razmišljamo i o težim posljedicama - istakao je Petronijević.

On je ukazao da je Karadžić u britanskom zatvoru "kriv" i zato što je njegov stav prihvaćen ili opšteprihvaćen o pojedinim pitanjima.

- Zamislite vi to, da ja citiram sad Radovana Karadžića i kažem šta je nekad Karadžić rekao, a onda, oni mu ukinu mogućnost da mu se na karticu uplati novac koji mu je neophodan za lekove i ishranu, ukinu mu se kartice sa kojih može da kontaktira sa porodicom, sa svojim advokatom. Zamislite šta to znači?! - dodao je Petronijević.

Petronijević je rekao da nažalost nije upoznat o trenutnom zdravstvenom stanju prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića.

Grupa intelektualaca iz Srbije i Republike Srpske uputila je Guteresu otvoreno pismo zbog nehumanog postupanja prema Karadžiću u zatvoru na britanskom ostrvu Vajt, ukazujući da postoji mogućnost tragičnog ishoda i zahtijevajući da se ukine odluka o izdržavanju kazne u Engleskoj.

Karadžiću su, kako se navodi, onemogućeni susreti sa pravnim savetnicima, duže vreme se nalazi u potpunoj izolaciji, a onemogućeno mu je i korištenje dodatne svetlosti u vidu lampe i kompjutera.

Nije mu dozvoljeno da se obraća zatvorskoj upravi, niti bilo kojoj pravosudnoj instanci, izložen je psihičkom maltretiranju čuvara, a zatvor je blokirao kartice njegovih prijatelja i članova porodice, pa niko od njih ne može da mu uplati novac za hranu i telefon.

Karadžić se već neko vreme nalazi u potpunoj izolaciji bez prava na kontakt sa porodicom.

