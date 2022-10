PAJOVIĆ O REČIMA MAJKL BERIJA: Otkrio je 'rupu na saksiji' - O njegovim prognozama smo odavno govorili

Majkl Beri, inače osnivač fonda Scion Capital, koji je vodio do velike krize 2008., smatra da nas čeka "majka svih finansijskih kriza". Beri, koji je prvi predvideo veliku krizu na američkom tržištu nekretnina 2008. i koja je na kraju potopila svet, smatra da su se ulagači na berzama previše zaigrali, što u kombinaciji s inflacijom ne vodi ni u šta dobro.

Beri sada ima još mračnije predviđanje za kraj ove godine. Ali, nije usamljen. Većina američkih poslovnih i ekonomskih gurua, od Vorena Bafeta, preko ekonomiste Džeremija Grantama i investitora Čarlija Mangera, do izvršnog direktora JP Morgana Džejmija Dimona, tvrde da su pred nama "teška vremena". Njihov stav je da ekonomija Sjedinjenih Država propada zbog inflacije koja neprestano raste, potencijalne recesije, kolapsa tržišta nekretnina, beskrajnog rata u Istočnoj Evropi, prekida lanca snadbevanja i drugih loših aspekata koji se dešavaju oko nas u ovom trenutku. Kao što je to bilo 2008. godine, njihovo mišljenje je da će se sve što se dešava u SAD i te kako odraziti negativno na ceo svet, te da će posledice za mnoge zemlje biti fatalne.

Dr ekonomskih nauka Ivan Pajović kaže da je Beri "otkrio rupu na saksiji".

- Njegove prognoze sam ja dao još odavno. U ekonomiji postoji nešto što se zove prognostika. Ono što se prognozira na dugi rok, jeste nepreciznije. Ovde posmatramo krizu kao finansijsku krizu. Ne treba to stavljati pod znak pitanja. Još pre korone je poznato šta su centralne banke radile. Pitanje je da li su one centralne banke. To je konzorcijum nekoliko privatnih banaka... Privatna institucija kada zaduži američku državu, dozvoljava da je ona disperzuje po celom svetu. Ja sam još davno rekao da je nemoguće štampati novac bez pokrića - rekao je Pajović.

Kako je dodao, samo u doba korona krize je rečeno da je evropska banka pustila ogroman novac u tržište, a na tržištu novca se tada ništa nije događalo.

- Kada neko štampa novac, on to radi namerno, a onaj ko kontroliše mašinu, zna šta je novčana masa - napomenuo je Pajović.

Imamo inflaciju koja je priznata kao dvocifrena, a znamo da Amerika za istu nije znala desetinama godina unazad, dodao je.

