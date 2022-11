BRNABIĆ OŠTRO REAGOVALA NA IZJAVU PONOŠA: Dron je video samo na svadbi, bolje da ćuti, mi na Srbiju i naš narod nećemo dati!

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić osudila je večeras izjave Zdravka Ponoša, bivšeg načelnika Generalštaba, koji je obaranje drona u Raškoj nazvao predstavom za javnost.

- Ponoš da ćuti i kontemplira nad svojom političkom i vojničkom sudbinom. Srbija se suočava sa izazovima koji su ozbiljni, vremena su teška, ali ono što je sigurno jeste da ni predsednik Aleksandar Vučić, ni Vojska Srbije, ni Vlada Republike Srbije neće reagovati onako kako su reagovali Ponoš i njegovi u vreme kada su Srbe na KiM napadali, ubijali, proterivali, srpske crkve palili i nezavisnost proglašavali. Mi na Srbiju i naš narod nećemo dati, a istovremeno ćemo nastaviti da dajemo sve od sebe da sačuvamo mir - rekla je Brnabić iz Berlina.

Dodala je da je ovakva relativizacija, prema njenim rečima, posebno skandalozna imajući u vidu da je reč o čoveku koji je nekada bio načelnik Generalštaba.

- Zdravko Ponoš, nažalost, zaista ne razume na koje sve načine se pokušava ugroziti bezbednost Republike Srbije. Zato smo bili toliko jaki i tako bezbedni kad je bio na čelu Vojske Srbije. On je dron video samo na svadbi, a bespilotnu letelicu samo na Guglu. Tako nešto, ne treba da nas čudi jer dolazi od čoveka koji je ostao upamćen kao jedan od najgorih načelnika Generalštaba koji je sticajem nesrećnih okolnosti bio na tom mestu i koji će ostati upamćen kao čovek koji apsolutno ništa dobro za srpsku vojsku nije učinio - izjavila je Brnabić.

To je čovek, dodala je Brnabić, koji se i tada i sada otvoreno zalaže za članstvo Srbije u NATO koji je 1999. godine izvršio agresiju na našu zemlju.

- Građani Srbije su na izborima rekli sve što misle o Zdravku Ponošu i ja sam sigurna da pojedinci poput njega nikada neće biti u situaciji da vode Srbiju ili odlučuju o njenoj bezbednosti - zaključila je Brnabić.

Zdravko Ponoš je prethodno, podsetimo, ismevao obaranje izviđačkog drona koji je snimao situaciju oko kasarne u Raški.

- Voleo bih da vidim šta su to oborili. Da nije to dron za snimanje svadbi? Ako je to dron za snimanje svadbi, šta ima Vučić da se bavi time? Što ima javnost da se obaveštava o tome - rekao je Ponoš.

Autor: