LAJČAK SE OGLASIO POSLE SASTANKA SA PREDSEDNIKOM VUČIĆEM: Računam na odgovorno ponašanje svih - IZBEĆI NASILJE!

On je na Tviteru naveo da računa na odgovorno ponašanje obe strane.

"Duga i teška, ali poštena diskusija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem sinoć. Računam na odgovorno ponašanje svih da pokažu uzdržanost za sigurnost i stabilnost. Nasilje treba izbegavati. Složio se da se svi sporazumi iz dijaloga moraju poštovati i u potpunosti sprovoditi", rekao je Lajčak.

Long and difficult, but fair discussion with @predsednikrs @avucic last night.



I count on the responsible behavior of all to show restraint for security and stability. Violence must to be avoided.



Agreed that all Dialogue agreements have to be upheld and fully implemented. pic.twitter.com/8wUnW7nR0t