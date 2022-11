Petković: Srpski narod na KiM nikada nećemo ostaviti na cedilu

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković oglasio se nakon sastanka održanog u Zvečanu kom su prisustvovali Srbi sa severa ove pokrajine. On je naglasio da je mirna i demokratska odluka građana jedino moguće rešenje.

- Polazeći od pune opredeljenosti političkih i dosadašnjih institucionalnih predstavnika srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije da odbrane Briselski sporazum i sve ostale sporazume dogovorene u okviru Dijaloga, upućujem punu podršku i razumevanje za zaključke i odluke o napuštanju i suspenziji rada u prištinskim institucijama koje su Srbi sa severa danas doneli nakon sastanka održanog u Zvečanu - naveo je on.

- Jasno iskazana današnja namera Srba da svojom odlukom stanu u odbranu zaštite briselskog procesa, u prvom redu Zajednice srpskih opština, kao jedino zagarantovanog mehanizma izgradnje kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pokazala je da mirna i demokratska odluka Srba na Kurtijevo kontinuirano bezakonje i i gaženje svih briselskih sporazuma je jedini mogući odgovor. Naš narod je sve vreme ukazivao na institucionalno nasilje koje je Aljbin Kurti sistemski primenjivao prema Srbima na Kosovu i Metohiji. To što smo sve vreme međunarodnoj javnosti ukazivali na kršenje osnovnih ljudskih prava Srba u južnoj pokrajini od strane vlasti u Prištini, nažalost nije sprečilo Aljbina Kurtija da na svoje nezakonite i jednostrane poteze, odgovori novim još gorim potezima, poput protivzakonite smene Nenada Đurića, dojučerašnjeg direktora Regionalnog policijskog direktorata Sever. Brutalnom smenom Đurića, kao i izjavom da Prištinu Zajednica srpskih opština ne interesuje, Aljbin Kurti je do potbunog besmisla doveo procesa normalizacije odnosa, na kojem je Beograd sve vreme insistira - objasnio je Petković.

On je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić proveo sate prethodnih dana razgovarajući sa Srbima sa KiM, a sve posete inostranstvu je otkazao zbog trenutne situacije.

- Predsednik Aleksandar Vučić je u prethodnim danima i noćima proveo sate i sate u razgovorima i to ne samo sa Srbima sa Kosova i Metohije, kako bi učinio sve da sačuva mir i stabilnost koji su nam preko potrebni. Takođe, ukazujući i na sve posledice razgranje briselskog poretka na kome Kurti predano radi, presednik Vučić je više puta jasno ponovio da zaštita srpskog naroda i njihovih života su od apsolutnog prioriteta za državu Srbiju, jer je to i jedini put da sačuvamo mir i osiguramo stabilnost. Naš narod na Kosovu i Metohiji nikada nećemo ostaviti na cedilu, već ćemo predano nastaviti da vodimo računa i brigu o njemu u svakom trenutku. Naši čestiti Srbi i Srpkinje koji žive na Kosovu i Metohiji su ne jedanput pokazali svoju odlučnost da jedinstveno i snažno brane svoje pravo na ljudsko dostojanstvo, ne ugrožavajući nikoga, već samo štiteći ono što im pripada prema svim aktima međunarodnog prava kao i Briselskom sporazumu - objasnio je on.

Podsetimo, Predsednik Srpske liste Goran Rakić izjavio je danas da su predstavnici Srba sa severa KiM odlučili da napuste sve političke institucije, skupštinu, vladu, četiri opštine na severu KiM, pravosuđe, policiju na severu KiM i sveadministrativno osoblje na severu KiM dok Priština ne počne da poštuje medunarodno javno pravo i briselske sporazume, odnosno dok ne povuče odluku o preregistraciji tablica i ne formira ZSO.

Rakić je u Zvečanu, posle sastanka srpskih političkih predstavnika sa severa KiM sa predstavnicima svih kosovskih institucija na severu, istakao da su zbog odlučnosti da poštuju međunarodno javno pravo i odbrane Briselski sporazum.

