LAŽIRANI SNIMCI 'SRPSKIH MILITANATA' KOJI GOVORE JAKIM ALBANSKIM AKCENTOM?! Đurić do detalja opisao jeftinu Kurtijevu propagandu

Đurić je istakao da se "mora priznati da antiamerička/antisrpska vlada na Kosovu* ovih dana mnogo ulaže u propagandu".

"Ipak, oni malo potcenjuju vašu inteligenciju. Narativ o „lošoj Srbiji, zlom Vučiću, učeniku Putina, Staljina i Ivana Groznog“ i jeftini, lažirani video-snimci na kojima „srpski militanti“ govore jakim albanskim akcentom. Sve to, zapravo, izgleda prilično vulgarno. Kada bi samo koristili barem četvrtinu svoje energije za rešavanje problema umesto za stvaranje istih", naveo je Đurić.

One must admit that the anti-US/anti-Serbian government in Kosovo* is investing heavily in propaganda these days.

They are underestimating your intelligence a bit, though.

"Bad Serbia; evil Vucic, a disciple of Putin, Stalin and Ivan the Terrible" narrative...

