Radojević: Ostavka zbog jednostranih poteza Prištine, kršenja ljudskih prava i ugnjetavanja Srba

Milan Radojević podneo je danas neopozivu ostavku na funkciju gradonačelnika opštine Severna Mitrovica.

"Konstatno kršenje ljudskih prava i ugnjetavanje Srba, kao i neprestano vršenje pritiska na srpsko stanovnišvo, dovela je do toga da se srpska zajednica na ovim prostorima susreće sa nasilnim iseljavanjem od strane prištinskih vlasti. Ova ostavka je rezultat moje moralne obaveze prema sugrađanima koji su me izabrali da ih predstavljam. Biram da budem uz svoj narod i da se borim demokratskim sredstvima za položaj svojih sugrađana u ovom nedemokratskom društvu. Takođe, osim kršenja ljudskih prava Srba, došlo je i do grubog kršenja Briselskog sporazuma, što je dovelo do pogoršanja političko-bezbednosne situacije na teritorije opštine koju sam vodio", rekao je Radojević.

Radojević je naveo da su vuše puta na sednicama skupštine opštine razmatrali političko-bezbednosnu situaciju, apelovali na centralne vlasti u Prištini da ne pristiskaju Srbe i da ih ne dovode u nezgodnu situaciju.



„Međutim, situacija se iz dana u dan pogoršava, krenulo je od septembra prošle godine sa jednostranim odlukama, nastavljalo se iz nedelje u nedleju, iz meseca u mesec. I u razgovorima sa predstavnicima međunarodne zajednice smo ukazivali da jednostrani potezi koje vuče Priština ne doprinose miru i stabilnosti, da ne mogu biti sprovodljivi na terenu“, rekao je Radojević.

Nažalost, kako je naveo, oni su u jednom trenutku dali apsolutnu podršku tim potezima.

„Ali kasnije, kada su uvideli da Srbi nisu zainteresovani ni za preregistraciju, niti su zainteresovani da prihvate bilo koje jednostrane poteze, niti su zainteresovani niti oduševljeni prisustvom specijalnih jedinica i otvaranjem novih baza koje slobodno možemo reći da su cak i za vojnu namenu na severu Kosova, narodu je stvarno dozlogrdilo“, kaže Radojević.

Prema njegovim rečima, iz tih razloga, osećajući veliku profesionalnu i moralnu odgovornost, podnosi neopozivu ostavku na mesto gradonačelnika opštine Severna Mitrovica, što su odbornici opštine Severna Mitrovica, koji su takođe podneli ostavke, dočekali aplauzom.

Autor: