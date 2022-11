OVO SU TEKTONSKE PROMENE! Vučić: Srbi su posle 10 doneli odluku da napuste prištinske institucije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras gostujući u emisji HIT TVIT na Televiziji Pink da su se, ostavkama Srba u prištinskim institucijama, dogodile velike političke, gotovo tektonske promene.

Na pitanje da li je percepcija javnosti realna kada se govori o tome da je ovo najteža situaciji u istoriji, rekao je da ne može reći da je lak trenutak, ali nije ni prvi ni poslednji takav.

„Važno je da se mi ponašamo odgovorno i ozbiljno. Sad čovek ne zna šta bi sve i na koji način objasnio, rekao ljudima šta se dogodilo. Reč je o velikim političkimm gotovo tektonskim promenama. Posle 10 godina Srbi su doneli odluku da napuste prištinske institucije“, objasnio je on.

Ukazao je da su besmislene priče kako oni to rade po naređenju Beograda, odnosno njegovom, i da takve priče samo odgovaraju nekima na zapadu i u Prištini

„Svi koji to govore, kao i oni kod nas, nikada nisu hteli da realno sagledaju probelme sa kojima se Srbi suočavaju i šta žele, do toga šta su posledice“, naglasio je on.

Autor: