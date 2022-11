'I 2011. GODINE SU ME OTERALI SA POSLA - REKAO SAM SAD JE DOSTA!' Srpski heroj Đurić ZA PINK o Kurtijevom zulumu: Da se taj jaram skine s vrata!

Bivši direktor Regionalnog policijskog direktorata Sever Nenad Đurić izjavio je za Pink da lično smatra da Kfor i Euleks moraju da urade sve da spreče bilo kakvu eskalaciju, koju niko i ne želi. Kako je istakao, on kao profesionalac, i kao čovek i roditelj, ne želi da pretpostavi da tako nešto može da se desi.

Đurić je, podsetimo, odbio da Srbima na severu Kosova deli opomene jer nisu preregistrovali vozila na RKS tablice, zbog čega ga je Policija Kosova suspendovala, a on je zatim napustio kosovsku policijsku službu.

Kako je naveo danas, nije tajna da se specijalne jedinice policije Kosova nalaze na severu u svojim bazama u blizini administrativnih prelaza.

- Mi smo ukazivali i Generalnoj direkciji u Prištini i međunarodnoj zajednici da ne povlače poteze koji mogu da nas uvedu u neke velike probleme - rekao je Đurić.

- Ja sam i 2011. kada su tražili da se skidaju KM tablice sa automobila to pismeno odbio i oni su me tada suspendovali i isterali sa posla. Dve godine sam bio van kosovske policije i onda sam zahvaljujući mojoj državi Srbije koja me je predložila, postavljen 2013. na mesto direktora Regionalnog direktorata policije Sever u Briselu.

I, evo dođosmo ponovo na taj isti trenutak i ja sam stvarno rekao da je dosta i da je nemoguće više biti sateran u ćošak a ne uraditi nešto, da se taj teret i jaram skine sa vrata", rekao je Đurić.

