VUČEVIĆ: KFOR ne bi smeo da dozvoli da Kurti pošalje albanske policajce na sever KiM

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da na Kosovu i Metohije napeta sitaucija, ali da se nada da neće doći do eskalacije, ističući da je KFOR sada bitan faktor, koji ne bi smeo da dozvoli da Aljbin Kurti pošalje albanske policajce na sever KiM, da zamene srpske, i praktično izvrše okupaciju četiri opštine na severu pokrajine.

Na pitanje kakve su bezbednosne procene, ministar Vučević je za Tanjug rekao da se pažljivo prate i procenjuju svi potezi Prištine, koja suprotno Briselskom sporazumu, pravi baze za specijalne policijske jedinice na teritoriji četiri opštine na severu, sa srpskom većinom.

Sada, kada su se srpski policajci povukli iz policije, napravljen je bezbednosni vakuum i dodatno je riskantna i komplikovana situacija, jer se postavlja pitanje - ko će da obavlja sada te redovne, svakodnevne policijske aktivnosti, ukazao je Vučević.

"Nadam se da će KFOR i EULEKS preuzeti tu ulogu, jer bi bilo jako opasno ako Priština odluči da pošalje pripadnike policije albanske nacionalnosti, s drugih delova KiM na sever, da uđu u većinski srpske opštine“, ukazao je ministar odbrane.

On je naveo da Srbija nema problema sa bazama KFOR-a, jer su one u skladu sa Kumanosvskim sporazumom i Rezolucijom 1244, ali ne može da prihvati da ROSU ili neke druge jedinice prave baze i demonstritraju silu svaki dan na Jarinju, Brnjaku, Gazivodama...

"Ja se nadam da neće biti okidača za eskalaciju, ali da mogu da vam to isključim - bilo bi neodgovorno i neozbiljno. Zaista ne znam šta još može da se desi, šta Kurtiju još može da padne na pamet“, rekao je Vučević.

On je ukazao i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa svm relevantnim političkim činiocima međunarodne zajednice, dok je načelnik Genralštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, u svakodnevnom kontaktu sa komandantom KFOR-a, te da komunikacija postoji.

Na pitanje postoje li čvrtse garancije da će oni zaštiti Srbe, ako dođe do problema, Vučević je rekao da veruje da hoće:

"A, da vam kažem da ima čvrstih garancija, to ne mogu. To su sve politički neutralne izjave, u kontekstu poziva obe strane na uzdržanost, da nije dobro što su Srbi napustili institucije...Znamo da nije dobro, a šta drugo da radimo? Šta da rade Srbi tamo, kuda vodi dalje put?".

Podsetio je da je krajem jula situacija bila napeta, kada je Kurti spremao implementaciju odluke o registarskim tablicama i ličnim dokumentima, da su Srbi bili čvrsto rešeni da ne dozvole da ih iko maltretira, ali da je međunarodna zajednica definisala da Priština ima pravo da radi kao i sve druge države, jer ih oni vide kao nezavisnu državu.

Na pitanje da li je sada gora situacija, Vučević je rekao da je to teško porediti, ali da je situacija i sada napeta.

"Nadam se da neće doći do dalje eskalacije i zato pozivamo međunarodnu zajednicu. KFRO je sada veoma bitan faktor, da ne dozvoli da Kurtiju padne na pamet da pošalje albanske policajce na sever, da zamene srpske policajce, ili da zamene srpske sudije i tužioce, i da praktično izvrše okupaciju, u pravom smislu te reči, četiri opštine na severu KiM", naglasio je Vučević.

Upitan da li KFOR ima svest o osetljivosti situacije na terenu, te hoće li se truditi da to spreči, Vučević je rekao da oni na terenu imaju dobar pregled sitaucije, ali da je reakcija i pitanje političkih instrukcija iz NATO-a i ljudi koji donose odluke.

"Ne mogu da kažem da je to samo pitanje vojničke procene onoga ko komanduje na terenu, ali deluje da komandant KFOR-a, Italijan, razume šta se dešava. Ali, to ne znači da ga idealizujem i da on podržava odluke Srba. Oni imaju udržan, vojnički stav, ali nadam se da im neće pasti na pamet da dozvole kosovskoj policiji da krene u okupaciju četiri opštine", ponovio je Vučević.

Na konstataciju da su se pojavile informacije da se vojska grupiše kod administrativnih prelaza, Vučević je rekao da se Vojska Srbije kreće suvereno i slobodno po celoj teritorji zemlje, koja je pod našom kontrolom, sme da napušta kasarne, obavlja vežbe i manevre.

Podsetio je da je predsednik, vrhovni komandant 26. oktobra izdao naredbu o povećanom stepenu borbene gotovosti armije, u kontekstu dešavanja na KiM, kao i da su konstantno prisutni pokušaji špijuniranja i nadgledanja naše vojske, njenih jedinica, razmeštaja, snimanja vojnih pbjekata i kasarni.

"Od kada sam ministar odbrane, to je konstanta, da pokušavaju da sa bespilotnim letelicama nadleću i snimajuu vojne objekte, traže naše jedinice. Dolazimo do zaključka da njih interesuje razmeštaj jedinica Vosjke Srbije", konstatovao je Vučević.

Ministar odbrane je poručio da se Vojska Srbije ne sprema za rat, ali ima snagu, osposobljena je i pripremljena da izvrši svaki zadatak vrhovnog komandanta.

"Mi nikome me pretimo. Vojska Srbije nije udruženje ljubitelja lepih stvari i književnosti, nego sila i atribut države. Vojska postoji da brani državu i njene građane. Ne izazivamo rat, ne ratuje nam se, ali to ne znači da se plašimo i da ne možemo da odgovorimo na izazove. Ako predsednik Vučić kaže da nema nove ''Oluje'', ''Bljeska'', pogroma iz 2004, a bude li neko pokušao nešto slično, Vojska Srbije je spremna da odgovori na svaki zadatak", poručio je ministar odbrane.

Vučević je ukazao da je situacija bezbednosno veoma izazovna i politički složena, s obzirom na sve što se dešavalo, ne samo u poslednjih 48 sati, već i poslednjih nekoliko meseci, imajući u vidu jednostrane odluke Prištine, uz, verovatno najdramatičnije - da neko u srcu Evrope proglasi da Briselski sporazum ne postoji, da je mrtav i da im ne pada na pamet da ni posle 10 godina ispune svoje obaveze.

Kada je reč o međunarodnoj zajednici, Vučević je rekao da Vašington čak ima najuzdržaniji i najkorektniji odnos, i da SAD, iako ne treba imati zabludu da će promeniti stav o tzv. Kosovu, ne žele da dođe do eksalacije, da im ne treba sukob na KiM i žele da se sve vrati u formu dijalogu.

Na pitanje da li preti eskalacija situacije na KiM, Vučević je poručio da Srbija ne želi sukobe i ratove, i da se niko ne junači, niti zvecka oružjem, već da samo želimo da se vratimo dijalogu, ali i da su za dijalog i mir uvek potrebne dve strane.