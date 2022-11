Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović danas su obišli radove koji se izvode na deonici Futoškog puta, na potezu između Bulevara Slobodana Jovanovića i Bulevara Evrope.

– Ovo je za nas lep dan, obilazimo Futoški put, radove koji napreduju odlično. Grad Novi Sad je u 2022. godini izdvojio milijardu i četiristo miliona dinara za putnu privredu. U međuvremenu je Pokrajina izdvojila 800 miliona dinara, zahvaljujem im na tom iznosu koji su nam omogućili i dali da bismo nastavili da asfaltiramo i razvijamo putnu privredu. Na taj način smo u budžetu 2022. godine obezbedili dve milijarde i dvesta miliona dinara što je apsolutni rekord u istoriji Grada Novog Sada. Mi smo odmah krenuli na posao da se potroši taj novac do kraja godine. Konkretno u ovoj ulici rade se četiri faze, bulevar koji je veoma frekventan i važan za Novosađane. Odlučili smo da ne zatvaramo ni u jednom delu nego da ostane po jedna traka u oba smera kako bi se saobraćaj ipak odvijao. Rađena je prva faza od Bulevara Kneza Miloša, nakon toga do Ulice Bate Brkića pa do Bulevara Slobodana Jovanovića, zatim do Bulevara Evrope. Nakon toga nam ostaje 4. i poslednja faza, od Bulevara Evrope do Hajduk Veljkove ulice odnosno do Ulice Cara Dušana. Koliko smo se informisali sada od strane izvođača radova, do kraja ovog meseca bi trebao celokupan Futoški put da se završi. Možda možemo kraj radova očekivati koji dan ranije ukoliko bude lepo vreme. Mi smo za 10 godina, do sada izdvojili 13 milijardi dinara na putnu privredu, nije malo, naravno nikad nije dovoljno, ali mi ulažemo, napredujemo i radimo. Zamolio bih Novosađane da imaju razumevanja i strpljenja. Razumem nervozu, nekad sam i ja nervozan jer su velike gužve u gradu, ali da bismo imali lepše i bezbednije puteve, uređene saobraćajnice, moramo nekad da se strpimo i sačekamo da se završe ovako važni poslovi. Nadam se da će ovaj Futoški put trajati 30 godina i da ćemo biti mirni na duže staze – rekao je Milan Đurić gradonačelnik Novog Sada.



– Želim da kažem da je Pokrajinska vlada nakon rebalansa budžeta, početkom septembra meseca izdvojila 800 miliona dinara i pomogla u realizaciji ovog važnog posla, rehabilitaciji velikog broja novosadskih ulica. Do sada je urađeno više od 20 ulica, kao što je gradonačelnik rekao, dugo nismo imali ovako obimne radove u našem gradu. Verujem kada sve ovo završimo, a s obzirom da se radovi odvijaju jako efikasno, ne kasnimo ni jedan jedini dan, prema izveštaju sa terena, možemo imati bolji, uređeniji i kvalitetniji sadržaj na teritoriji grada. Pokrajinska vlada je izdvojila značajna sredstva, radovi su završeni i u Subotici na velikom broju saobraćajnica. Takođe i u Senti, Žitištu, završavaju se i radovi na delu Grebenskog puta, što je naša stara investicija. Naredne godine ćemo isto tako izdvojiti značajna sredstva da pomognemo realizaciji ovog posla u Novom Sadu. Od marta meseca možemo očekivati nastavak posla na rekonstrukciji više desetina ulica, ti radovi će se odvijati tokom cele sledeće godine, a naš zajednički plan je i da Bulevar Oslobođenja sledeće godine bude deo investicije, to bi se najverovatnije odvijalo tokom leta naredne godine. Ovo je veoma važan posao jer ćemo imati mnogo kvalitetniji i uređeniji sistem saobraćaja, ljudi to možda ne vide, ali kada se urade putevi saobraćaj je brži, bezbedniji i u svakom smislu će ovo značiti ljudima koji žive u Novom Sadu. Svi su svesni da su vellike gužve jer se radi na mnogim pravcima, ali molim za strpljenje, svi radovi će biti završeni u naredne dve-tri nedelje. Što se ove godine tiče, imaćemo čime da se ponosimo, više od 30 ulica biće rekonstruisano što se nije radilo nekoliko decenija. Mi smo imali prvo čitanje budžeta za narednu 2023. godinu i sad mogu da najavim brojne investicije u Novom Sadu. Pokrajinska vlada će u stopostotnom iznosu pokrenuti izgradnju nove škole “Miloš Crnjanski” na Satelitu, što je važan posao. Verovatno znate da je u toku javna nabavka za rekonstrukciju Studija M i za izgradnju Muzeja 2021 na mestu stare zgrade radija. U toku je nabavka za rekonstrukciju Kamenice 1, tako da to su tri velika i važna objekta, od kojih će se dva rekonstruisati, a jedan će biti potpuno nov. Biće naravno i drugih projekata, važno je da sarađujemo zajedno i da finansiramo, a Novi Sad je bio i uvek će ostati među prioritetima kada je reč o radu Pokrajinske administracije, ovaj grad najviše doprinosi Pokrajinskom budžetu i mi moramo da pomognemo gradskoj administraciji pri važnim poslovima na korist svim građanima – istakao je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade Vojvodine.

Na pitanje da li će građani unapred znati kojom dinamikom će se zatvarati ulice i da li će biti o tome obavešteni da ne bi dolazilo do kolapsa u saobraćaju, gradonačelik Milan Đurić je rekao:

– Što se tiče dinamike, mediji su obaveštavani na svaka tri dana, sada sam naložio Gradskoj upravi za građevinsko zemljište i investicije da vas obaveštavaju na dnevnom nivou gde se šta i kada radi i kako se zatvaraju i otvaraju saobraćajnice, kao i kada počinju novi radovi. Apelujem na vas kao medije da izveštavate o tome kako bi građani bili obavešteni o tome šta se dešava. U petak je bio specifičan dan, jer kada padne kiša ljudi voze 30km na sat. Imali smo takođe i tri saobraćajne nesreće što je dodatno usporilo saobraćaj. Ipak, da bi nešto bilo bolje moramo malo da se strpimo i razumemo da u ovom gradu ima šest traka, od kojih dve saobraćaju, tako da imajmo strpljenja kako bismo bili ponosni na naš grad i na naše ulice. Prezadovoljan sam ovim asfaltom i jedva čekam da se završi pa onda možemo da pričamo o tome da li valja ili ne ovo što smo uradili. Radovi se odvijaju i vikendom i radi se od 7 ujutru pa dok dnevna svetlost to dozvoli.

